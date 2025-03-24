24 марта 2025

Российский военкор Федорчак был убит в зоне СВО: подробности, реакция ООН

Российский военкор Федорчак был убит в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Военкор погиб в зоне СВО
Военкор погиб в зоне СВО Фото:

Российский военный корреспондент и сотрудник газеты «Известия» погиб в зоне спецоперации. Предварительно, он был убит при артобстреле ВСУ. На его смерть уже отреагировали в ООН и МИД России, подробности — в материале URA.RU.

Корреспондент погиб в зоне СВО

Корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Смерть журналиста произошла в понедельник, 24 марта, сообщили в редакции.

По предварительным данным, Федорчак стал жертвой артиллерийского удара, осуществленного ВСУ. Журналист находился в рабочей командировке, освещая события на территории ЛНР и Харьковской области.

Накануне своей смерти, Федорчак подготовил репортаж о ситуации на купянском направлении, который был опубликован за день до трагического инцидента. Этот материал стал последним в его профессиональной карьере. Федорчак работал в зоне боевых действий с 2022 года.

Россия будет добиваться справедливости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет добиваться реакции на гибель корреспондента Федорчака. Речь пойдет об организациях ОБСЕ и ЮНЕСКО.

«Мы не просто доведем до сведения профильных международных организаций информацию. Но будем добиваться их реакции», — сказала Захарова.

В ООН отреагировали осуждением 

Представители ООН осудили убийства журналистов и призвали провести тщательные расследования таких инцидентов. Зам официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил эту позицию в своем комментарии агентству РИА Новости.

В ООН настаивают на необходимости борьбы против насилия над медийными работниками. Там требуют расследования каждого такого случая, подчеркнули в организации.

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Российский военный корреспондент и сотрудник газеты «Известия» погиб в зоне спецоперации. Предварительно, он был убит при артобстреле ВСУ. На его смерть уже отреагировали в ООН и МИД России, подробности — в материале URA.RU. Корреспондент погиб в зоне СВО Корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Смерть журналиста произошла в понедельник, 24 марта, сообщили в редакции. По предварительным данным, Федорчак стал жертвой артиллерийского удара, осуществленного ВСУ. Журналист находился в рабочей командировке, освещая события на территории ЛНР и Харьковской области. Накануне своей смерти, Федорчак подготовил репортаж о ситуации на купянском направлении, который был опубликован за день до трагического инцидента. Этот материал стал последним в его профессиональной карьере. Федорчак работал в зоне боевых действий с 2022 года. Россия будет добиваться справедливости Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет добиваться реакции на гибель корреспондента Федорчака. Речь пойдет об организациях ОБСЕ и ЮНЕСКО. «Мы не просто доведем до сведения профильных международных организаций информацию. Но будем добиваться их реакции», — сказала Захарова. В ООН отреагировали осуждением  Представители ООН осудили убийства журналистов и призвали провести тщательные расследования таких инцидентов. Зам официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил эту позицию в своем комментарии агентству РИА Новости. В ООН настаивают на необходимости борьбы против насилия над медийными работниками. Там требуют расследования каждого такого случая, подчеркнули в организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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