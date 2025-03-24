Российский военкор Федорчак был убит в зоне СВО: подробности, реакция ООН

Российский военный корреспондент и сотрудник газеты «Известия» погиб в зоне спецоперации. Предварительно, он был убит при артобстреле ВСУ. На его смерть уже отреагировали в ООН и МИД России, подробности — в материале URA.RU.
Корреспондент погиб в зоне СВО
Корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Смерть журналиста произошла в понедельник, 24 марта, сообщили в редакции.
По предварительным данным, Федорчак стал жертвой артиллерийского удара, осуществленного ВСУ. Журналист находился в рабочей командировке, освещая события на территории ЛНР и Харьковской области.
Накануне своей смерти, Федорчак подготовил репортаж о ситуации на купянском направлении, который был опубликован за день до трагического инцидента. Этот материал стал последним в его профессиональной карьере. Федорчак работал в зоне боевых действий с 2022 года.
Россия будет добиваться справедливости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет добиваться реакции на гибель корреспондента Федорчака. Речь пойдет об организациях ОБСЕ и ЮНЕСКО.
«Мы не просто доведем до сведения профильных международных организаций информацию. Но будем добиваться их реакции», — сказала Захарова.
В ООН отреагировали осуждением
Представители ООН осудили убийства журналистов и призвали провести тщательные расследования таких инцидентов. Зам официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил эту позицию в своем комментарии агентству РИА Новости.
В ООН настаивают на необходимости борьбы против насилия над медийными работниками. Там требуют расследования каждого такого случая, подчеркнули в организации.
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