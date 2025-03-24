Как расширение семейной ипотеки повлияет на цены в Пермском крае

С 1 апреля квартиры по семейной ипотеке можно будет купить не только в новостройках, но и в готовых домах. Под новые условия программы подойдут как минимум пять городов и более ста домов в Пермском крае. Но это может привести к резкому повышению цен на вторичное жилье. Об этом рассказал руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов в своем telegram-канале «Леонов про недвижимость».
«Не все сейчас осознают, к чему могу привести изменения в программе семейной ипотеки. Мое мнение — это почти бесплатные деньги, которые приведут к росту цен на жилье в крае. Особенно на дома, которые будут подходить под программу», — написал Леонов.
Он отметил, что рост цен в городах региона повлечет за собой увеличение стоимости и в краевой столице. Ориентировочно резкий скачок можно ожидать осенью или зимой 2025 года. В это же время возможно снижение ключевой ставки Центробанка.
Под расширенную программу семейной ипотеки в Пермском крае подойдут многоэтажки в Березниках — 64 дома, Чайковском — 37 дома, Краснокамске — 15 домов, Чусовом — 9 домов, и Добрянке — 8 домов. По прогнозам агента по недвижимости, цены на квартиры в этих домах в течение года повысятся на 30-50%
Об изменениях в программе льготной ипотеки стало известно в начале марта. Это произошло по поручению президента РФ Владимира Путина. Но купить квартиру по сниженной ставке в готовых домах можно далеко не везде. Какие дома подходят по критериям — в этом материале.
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