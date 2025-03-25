Эксперт опроверг уход из России самой известной китайской марки авто

Китайская автомобилестроительная компания Chery Automobile не планирует уходить с российского рынка. Об этом URA.RU рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, материнская компания Chery Holdings запускает новые проекты сборки своих автомобилей в России, чтобы сохранить конкурентные цены на свои авто.
«Компания запускает новые проекты сборки своих автомобилей в России, пока в сотрудничестве с другими российскими компаниями. Уже запущен X-Cite, в партнерстве с АвтоВАЗом. В 2025 году планируется запустить новый бренд Tenet совместно с компанией AGR Automotive Group. Возможно, будут еще проекты совместной сборки. Например, по бренду группы Chery — Jacoo».
Эксперт пояснил, что новые бренды Chery Holdings будут иметь в основе проверенную техническую начинку, используемую в самых популярных моделях автопроизводителя. По словам эксперта, китайский производитель наращивает локализацию производства в России, чтобы удержать цены на свои авто от роста. После того как в России установили высокий утильсбор на ввоз иномарок, привозить машины из Китая стало невыгодно.
«Еще одна причина запуска новых проектов в России от китайской Chery — желание снизить "заметность" своей работы в России, потому что сейчас компания активно выходит на зарубежные, в том числе и европейские рынки. О том, что бренд Chery совсем покинет наш рынок, мне неизвестно», — заключил эксперт.
Как рассказал в интервью URA.RU глава ассоциации Алексей Подщеколдин, десятки китайских брендов покинут российский рынок в 2025 году. Это будут автомобили малоизвестных производителей, которые за три года не наладили продажи в России и не обеспечили клиентов сервисным обслуживанием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.