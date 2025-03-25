Канцлер Шольц отправлен в отставку вместе с правительством Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) и его правительство официально получили от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера документы об отставке. Однако Шольц и его министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности до формирования нового правительства.
«Канцлер Олаф Шольц и его кабинет получили <...> документы об отставке», — говорится в сообщении издания Nordbayern. Уточняется, что пока они продолжают работу в качестве исполняющих обязанности.
Тем временем переговоры о формировании новой коалиции между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) сталкиваются с трудностями. Союз (ХДС/ХСС) замедляет процесс из-за разногласий по ключевым вопросам. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн отметил, что ближайшие недели станут решающими для выработки соглашения.
Ранее, 24 февраля, стало известно о победе Консервативного блока, включающего Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), на выборах в бундестаг Германии, где они получили 28,6% голосов. В то время как партия «Альтернатива для Германии» обеспечила себе вторую позицию, набрав 20,8% голосов, социал-демократы от партии (СДПГ) Олафа Шольца заняли третье место с результатом в 16,4%.
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