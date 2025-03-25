Умер бывший тренер «Автомобилиста» Мартемьянов

В Сочи 25 марта на 62-м году жизни скончался бывший тренер хоккейных клубов «Амур», «Автомобилист» и «Сибирь» Андрей Мартемьянов. Информация об этом появилась в Telegram.
«Сразу несколько людей подтвердили мне информацию о смерти Мартемьянова. Андрей Алексеевич ушел на 62-м году жизни в Сочи, где жил вместе с семьей», — передает спортивный журналист Иван Богун в своем telegram-канале «Неизвестный Богун».
Мартемьянов родом из Свердловска. Он имел долгую и успешную карьеру тренера в хоккее, включая руководство такими клубами, как ЦСК ВВС из Самары, «Газовик» из Тюмени, «Химик» из Воскресенска и другие. Его последним местом работы был хабаровский клуб «Амур», который он возглавлял с мая 2023 года. В октябре 2024-го клуб сообщил о расторжении контракта с тренером.
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