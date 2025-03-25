Стало известно, сколько денег заработал актер Ефремов в колонии

Актер Михаил Ефремов, отбывавший наказание в колонии, мог заработать около 235 тысяч рублей за 4,5 года. Такие данные привела член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Однако на его счету после освобождения, вероятно, осталось лишь 10-15 тысяч рублей.
«В случае с Михаилом Ефремовым, допустим, у него зарплата 5 тысяч, примерно. Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось. Тысяч 10-15, наверное, есть», — заявила Меркачева в разговоре с aif.ru.
Она отметила, что даже те заключенные, которые зарабатывают деньги во время отбывания наказания, часто тратят их сразу: покупают телефонные карты для связи, приобретают товары в тюремном магазине, оплачивают компенсации пострадавшим и так далее. Меркачева также прокомментировала вопрос о том, сможет ли актер забрать с собой что-то из колонии, например, тюремную робу. Она подчеркнула, что это невозможно. «Тюремную робу Ефремов не сможет забрать. Она считается казенным имуществом, нельзя ее забирать, она сдается. Это будет нарушением закона — посягательство на чужое имущество», — пояснила собеседница издания.
Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП со смертельным исходом, подал ходатайство о условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено судом. В 2020 году Ефремов стал причиной автомобильной катастрофы, в результате которой скончался водитель пострадавшего автомобиля Сергей Захаров. Инцидент произошел, когда Jeep Grand Cherokee под управлением актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. За это он был осужден к 7,5 годам заключения в колонии общего режима.
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