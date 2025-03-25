Россия может увеличить экспорт мяса

Россия имеет потенциал увеличить экспорт мясной продукции до 1 миллиона тонн к концу 2025 года. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«В благоприятном сценарии мы с вами можем выйти в этом году на 1 млн тонн по поставкам мясной продукции», — отметил Данкверт во время пресс-конференции. Его слова передает ТАСС.
Динамика роста экспорта мясной продукции из России продолжает набирать обороты. За предыдущий год объем экспорта составил 860 тысяч тонн продукта.
В 2024 году в стране также возросло потребление мяса. Так россияне в среднем покупали 83 кг продукта. Производство мяса также возросло, оно составило рекордные 16,9 млн тонн.
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