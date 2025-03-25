В России хотят не допустить разведение непородистых животных

В России хотят ограничить разведение непородистых животных, чтобы справиться с проблемой бездомных собак и кошек в стране. Об этом сообщила глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.
«Единственное, что нам нужно от депутатов, — ограничение на разведение непородистых животных. Больше ничего. Государство предлагает бороться с бездомными животными, но не предлагает бороться с социальной проблемой бездомности», — заявила Дмитриева. Ее слова передает 360.ru.
По словам Дмитриевой, в России неуклонно возрастает количество инициатив по борьбе с проблемой бездомных животных. Однако, она считает, что важно заняться не столько последствиями, сколько причинами этой ситуации.
Дмитриевой уточнила что, для многих пожилых людей единственной возможностью для социализации является выход на улицу и кормление уличных животных. «Не все люди старше 70 лет могут ходить на „Московское долголетие“ в силу разных причин. Единственная социализация для этих людей — выходить на улицы и кормить животных», — заявила она.
Проект "Московское долголетие" стал крупнейшей программой в столице, направленной на улучшение качества жизни пожилых москвичей. Эта инициатива включает в себя оздоровительные, образовательные и развлекательные мероприятия, созданные специально для граждан старшего возраста. Участникам проекта предоставляется уникальная возможность завязывать новые знакомства, находить единомышленников, делиться личным опытом и даже становиться наставниками для других.
Ранее Госдума РФ обвинила правительство страны в неисполнении поручений президента Владимира Путина. Острым стал обращения с бездомными животными.
Власти рассматривают законопроект об эвтаназии бездомных животных. В то же время, активисты и зоозащитники категорически выступают против подобных методов.
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