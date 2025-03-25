25 пограничников отбили попытку 150 солдат ВСУ проникнуть в Белгородскую область

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Общественники призвали наградить пограничников, вступивших в бой с ВСУ под Белгородом
Общественники призвали наградить пограничников, вступивших в бой с ВСУ под Белгородом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа из 25 российских пограничников успешно отразила попытку проникновения 150 бойцов Сил специальных операций (ССО) ВСУ на территорию Белгородской области. Движение «Ветераны России» направило письмо министру обороны РФ Андрею Белоусову с просьбой представить участников боя из Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю к государственным наградам.

«25 российских солдат отбили атаку группировки ССО ВСУ, состоящую из 150 человек на госгранице в Белгородской области. В среднем на одного нашего приходилось от пяти украинских боевиков», — передает telegram-канал Mash. Несмотря на численное превосходство противника, а также удары артиллерии, атаки бронетехники и попытки закидать позиции гранатами, пограничники удержали опорный пункт и не допустили прорыва.

Движение «Ветераны России» направило письмо министру обороны РФ Андрею Белоусову с просьбой представить участников боя из Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю к государственным наградам, сообщает Life.ru. В ходе многочасового сражения бойцы брали огонь на себя, демонстрируя исключительную стойкость в ближнем стрелковом бою и под обстрелами.

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Группа из 25 российских пограничников успешно отразила попытку проникновения 150 бойцов Сил специальных операций (ССО) ВСУ на территорию Белгородской области. Движение «Ветераны России» направило письмо министру обороны РФ Андрею Белоусову с просьбой представить участников боя из Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю к государственным наградам. «25 российских солдат отбили атаку группировки ССО ВСУ, состоящую из 150 человек на госгранице в Белгородской области. В среднем на одного нашего приходилось от пяти украинских боевиков», — передает telegram-канал Mash. Несмотря на численное превосходство противника, а также удары артиллерии, атаки бронетехники и попытки закидать позиции гранатами, пограничники удержали опорный пункт и не допустили прорыва. Движение «Ветераны России» направило письмо министру обороны РФ Андрею Белоусову с просьбой представить участников боя из Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю к государственным наградам, сообщает Life.ru. В ходе многочасового сражения бойцы брали огонь на себя, демонстрируя исключительную стойкость в ближнем стрелковом бою и под обстрелами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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