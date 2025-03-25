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21:09
Исключение ударов в Черном море и доступ РФ к мировому рынку: итоги переговоров в Эр-Рияде
21:08
Чем удивил старейший итальянский ресторан Екатеринбурга после обновления. Фото
21:02
Разведка США назвала РФ постоянной стратегической угрозой для интересов Запада
Госдума одобрила повышение штрафов для россиян за несообщение данных военкомату: что известно об инициативе
20:57
Лобби «Газпрома» в парламенте ЯНАО и нерадостное потепление: события на Ямале 25 марта
20:55
Суд отказал Ольге Шукшиной в иске к Федосеевой-Шукшиной и ее сестре Марии
20:48
В Перми ищут управляющего пляжным комплексом на Сылве за зарплату в 170 тысяч
Участник операции «Поток» раскрыл, как бойцы РФ заходили в тыл ВСУ на электросамокатах
20:46
В ХМАО ограничили движение большегрузов по зимникам из-за резкого потепления
20:45
«Ни себе, ни людям»: магнитогорский бизнесмен борется с мэрией за участок под реабилитационный центр
20:41
Соседов прилюдно отчитал Кудрявцеву и раскрыл секреты съемок «Суперстара!»
Джуд Лоу на съемках в роли Путина взорвал российские и западные соцсети: реакция пользователей
20:40
Три региона УрФО ждут федеральные миллионы на реализацию передовых разработок
1
20:35
Неизлечимо больной тюменский ветеран СВО взял призовые места на «Кубке Защитников Отечества». Видео
20:31
Четвертая неделя Великого поста: что можно есть, рецепты
Путин показал, что потеряли Украина и Европа из-за «отмены» России
20:31
Путин озвучил главное условие ротации мобилизованных
20:30
Путин рассказал о будущем Курской области
20:29
Думская комиссия не нашла причин для отставки главы Краснокамска
Алаудинов рассказал, как ВСУ уродуют тела наемников: зачем Киев скрывает присутствие иностранных боевиков
20:27
В курганском селе расчистили ледяной затор и готовят лодочную переправу. Видео
20:21
Путин заявил о ротациях военнослужащих
20:21
Зло или благо: что тюменские эксперты думают о введении оценок за поведение в школах
1
Элиты и СВО срывают весенний губернаторопад
20:20
Мэр Екатеринбурга призвал привлечь к борьбе с киосками молодежь. Фото
20:20
В ХМАО сельские мэры массово уходят на СВО. Инсайд
20:18
Лавров: США хотели организовать челночную дипломатию между Россией и Украиной
В Москве прошли похороны актрисы Ларисы Голубкиной: фоторепортаж
20:13
В Сургуте возник ажиотаж при подаче заявлений в первый класс
20:11
Белый дом: США и РФ создадут механизм запрета ударов по энергоструктуре
20:11
В стаканчике вкуснее: дорогущее корейское мороженое оценили журналисты URA.RU в ХМАО. Фото
Мишустин представит план развития экономики России на 12 лет
20:10
Курганская Госавтоинспекция из-за половодья перекрыла участок трассы
20:04
Белый дом: США и РФ договорились о мире в Черном море
20:00
В Екатеринбурге запретят ездить по важной улице
В Кремле отказались раскрывать итоги переговоров в Эр-Рияде: главные заявление Пескова 25 марта
19:59
Разведка США: Россия владеет инициативной в конфликте на Украине
19:52
Глава Красноселькупского района объяснил, почему людям придется летать на вертолетах
19:44
В Перми будут судить мужчину, зарезавшего подругу в общежитии
Шольц и правительство Германии отправлены в отставку: почему это важно для России
19:41
При семидневном пожаре на Кубани сгорели два резервуара с нефтепродуктами
1
19:40
В Тюмени запустят автобусы до кладбища, где похоронены участники СВО
19:40
В России будут взыскивать долги по налогам без решения суда
1
Скончался телеведущий легендарных программ из 90-х: чем прославился Константин Цивилев
19:40
В Челябинске на премии «Золотая лира» наградили 13 лучших работников культуры. Фото, видео
19:37
Хруст в ушах и плесень во рту: журналисты URA.RU в Тюмени попробовали сублимированные продукты из TikTok
19:30
Политолога Шульман* объявили в федеральный розыск
2
Пострадавший от взрыва газа дом в Махачкале был возведен незаконно: как это получилось. Видео
19:25
Солнечное затмение 29 марта 2025: что можно и нельзя делать
19:23
Депутат Денисенко: в Челябинской области появится региональный оператор КРТ
19:18
Депутат из ХМАО пожертвовал полмиллиона рублей мечети, которую закрыли из-за нарушений
В Махачкале произошел второй взрыв газа за час: что случилось в магазине сотовой связи. Видео
19:18
Боец ВС РФ нес на себе раненных сослуживцев 30 километров, чтобы спасти им жизнь
19:10
«Фото дочки помогло уцелеть»: как живет потерявший ногу под Авдеевкой боец из ЯНАО. Фото
19:07
В ХМАО начали расти цены на вторичку с появлением льготной ипотеки
В незаконно построенном доме в Махачкале взорвался газ: причина ЧП, пострадавшие
19:03
Эксперт рассказал, что будет с ценами на новые авто в России
19:02
Стала известна цена белоснежного гроба Ларисы Голубкиной
19:02
Тюменский депутат высказался о слухах про свою причастность к миллионным хищениям в ЛНР
ВСУ вновь атаковали газовую инфраструктуру России: карта СВО на 25 марта
19:00
Из Тюмени запустят больше автобусов в ХМАО
1
18:59
В Петербурге Россельхознадзор изъял 864 кг фальсификата из «Светофора»
18:55
В московском театре отказались сотрудничать с выходящим по УДО Ефремовым
2
Какие законы вступают в силу с 1 апреля 2025 года: повышение пенсий и новые налоги для блогеров
18:53
Курганцы пожаловались на загрязнение лечебного озера. Видео
18:48
На Ямале женщину с раком матки лечили через прокол в артерии руки
18:46
Пермские следователи выясняют причину гибели женщины, найденной под окнами дома. Фото
Что такое соцкарта и зачем она нужна: как оформить, виды. Инфографика
18:44
В Екатеринбурге жильцы дома задыхаются от запаха трупа, пролежавшего недели
1
18:43
Премьер Польши отправил в отпуск чиновника-алкоголика
18:43
Путин вручил премию солистке Мариинского театра Ренате Шакировой
Инициатор политических интриг в Сибири лишился статусного поста
18:42
Ямальцы раскритиковали еду на Дне оленевода в Салехарде
18:41
Посетитель курганской пиццерии вынес с собой огнетушитель, вместо еды. Видео
1
18:40
Депутаты думы ХМАО обрушились с критикой на власти Нижневартовска
18:32
ЕС рассчитывает на поставки графита с Украины
18:30
Агроскандал: что известно о фигурантах уголовных дел о махинациях с землей в курганском округе
18:26
Самолет, летевший из Тюмени в Египет, экстренно сел в Сочи
18:26
Белье и кимоно: в ЯНАО представили наполнение будущего подарка для рожениц
18:25
25 пограничников отбили попытку 150 солдат ВСУ проникнуть в Белгородскую область
4
18:25
Житель Омской области угнал автомобиль с автомойки в ХМАО и попал в ДТП. Видео
18:18
Одному из крупнейших федеральных застройщиков присвоили новый кредитный рейтинг
18:16
В Кургане красиво: новый арт-объект на воротах Дома-музея Кюхельбекера. Фото
18:15
Подросткам в России разрешили работать в выходные летом
1
18:12
В Тюмени рабочий едва не погиб после удара ковшом экскаватора. Видео
18:08
Легендарный ученый из Екатеринбурга получила престижное звание
18:07
Жителей Ямала предупредили о резком потеплении и закрытии дорог
18:07
Тело убитой девушки из Челябинской области будут искать в Татарстане
18:06
Госдума увеличила штрафы за несообщение в военкомат о переезде
18:05
Тюменец погиб на СВО в свой день рождения
18:03
Челябинские птицеводы произвели 1,7 миллиарда яиц
18:02
Фермер из Пермского края получил шесть лет колонии за попытку убийства бывшей жены
18:00
«Это больше, чем просто работа»: SHAMAN высказался о своей главной миссии на сцене
18:00
В курганском вузе вырастет стоимость обучения. Инфографика
5
18:00
Почему в Курганской области апрель самый опасный месяц в году
17:59
В Екатеринбурге ищут маркшейдера на зарплату в 300 тысяч: подборка вакансий на стройке. Скрин
17:59
Новый лидер молодежки ЛДПР в Тюмени вышел на пикет против сметаны с антибиотиками
1
17:58
В Петербурге из Мойки извлекли тело мужчины, вмерзшее в лед
17:55
«Ребенок тысячелетия» умерла в возрасте 25 лет
1
17:55
Сброс воды на Шершневском водохранилище в Челябинске увеличен в три раза
1
17:55
«Проверено на себе»: журналисты URA.RU в Перми сравнили дорогие и дешевые сорта помидоров. Видео
17:54
В Шадринске мэр Мокан объявил о старте сезона благоустройства
4
17:53
Валюта Ирана рухнула до миллиона риала за один доллар
17:51
В Тюмени изымают общежитие, на которое жители жаловались Путину
17:51
Нефтегазовое лобби продвигает кандидатов на праймериз в ЯНАО
17:50
Пенсию экс-владелицы челябинского банка-банкрота пустили на выплаты кредиторам
17:47
В Москве девочку с ноутбуком похитили кибермошенники
17:46
«Это издевательство»: детей-инвалидов из Екатеринбурга не могут записать на важную комиссию перед школой
17:44
Петербургский суд вынес приговор кубинским наркоторговцам
17:41
Украинцы держат в плену под Курском свердловского бойца СВО
17:40
Сколько продлятся скидки на новые иномарки в России
1
17:39
У главного храма Екатеринбурга под песни Цыгановой открыли памятник операции «Труба». Фото, видео
17:33
Спасение вратаря ХК «Металлург» Набокова вошло в тройку лучших сезона КХЛ. Видео
17:31
Бесплатный мастер-класс по тревел фото проведет в Перми Александр Тягны-Рядно
17:29
В Екатеринбурге вынесли приговор именитому байкеру
17:27
Президент Палестины пообещал приехать на парад Победы в Москву
17:27
«Красная икра, бастурма и рыбка к пиву»: что могут заказать тюменские зеки в онлайн-магазинах
17:23
Что известно о покинувшем мэрию Салехарда Анатолии Рогожникове
17:22
Кремация станет для тюменцев бесплатной
17:20
Пьяный житель ХМАО расправился с гостем во время застолья
17:20
Пермяка приговорили к 13 годам колонии за финансовую помощь ВСУ
17:19
Петербург рассматривает возможность доступа пенсионеров к школьным бассейнам
17:17
Глава курганского округа Рассохин вручил награды семьям погибших героев СВО
17:16
Москвич забыл о своих лотерейных билетах и выиграл 11 млн рублей
17:14
ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО
17:11
Военный из ЯНАО вытащил раненого бойца из Чечни из-под обстрела. Фото
17:10
В Ноябрьске на обустройство скейт-парка потратят более десяти миллионов рублей
17:07
В Махачкале ввели режим ЧС после взрыва в доме
17:03
Список челябинских городов трудовой доблести может расшириться
17:01
В ЯНАО на время ремонта железнодорожных путей изменится расписание по ключевым маршрутам
17:00
Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за покупку жилья
1
17:00
В центре Екатеринбурга заметили министерский «Аурус» за десятки миллионов. Фото
1
16:59
В Петербурге курьеры телефонных мошенников получили пять лет колонии
16:58
Минобороны упомянули Зеленского в сводке об ударах по России
16:57
В Тюменской области похоронят контрактника, погибшего в зоне СВО
16:50
Пермячка, выигравшая миллион в лотерею, съездила в Африку
16:49
Украина снова атаковала российскую энергетическую инфраструктуру в день переговоров РФ и США
16:45
В России хотят не допустить разведение непородистых животных
2
16:39
Российские предприятия смогут покупать пермских роботов со скидкой 50%
16:37
В ХМАО чаще всего пневмонией и ОРВИ болеют дети
16:37
Свердловский хирург вместо операции сделал ветерану войны укол и отправил домой
1
16:36
В Петербурге появится монумент воина СВО с ребенком на руках
16:36
«Его полюбят женщины»: продюсер ТНТ раскрыла, как тюменца взяли в реалити-шоу
16:35
Лавров вспомнил о желаниях Наполеона и Гитлера, рассуждая о РФ и Западе
16:32
Олейник: Зеленский отправил ряженых в Саудовскую Аравию для поражения Трампа
16:31
Свердловских военных кормили поддельными пельменями из Челябинска
16:30
На лечение искалеченной в Дубае украинской модели ушло 10 миллионов рублей
3
16:30
Лукашенко официально переизбрался: яркие цитаты лидера о «белорусской диктатуре», своем расстреле и не только
16
16:29
Курганец получил тяжелые травмы на предприятии «Макфа»
16:27
В Петербурге мошенники начали продавать билеты на «Алые паруса»
16:26
«Лидия Николаевна не распоряжается ничем»: сын Алибасова раскрыл правду о состоянии Федосеевой-Шукшиной
16:24
Проблемы со стойкой шасси не давали самолету приземлиться в аэропорту Ямала
16:23
У челябинца «с беременностью» обнаружили рак
16:22
В пермских супермаркетах соберут продукты для бездомных
16:19
Как будут ездить автобусы из-за перекрытия улицы Ленина в Тюмени. Схема
16:18
Многократный чемпион мира избивал детей на тренировках в спорткомплексе МГИМО
16:13
РЖД готовятся к паводку в ХМАО
16:13
Что стало причиной отставки курганского мэра Ахметова. Инсайд
5
16:12
Лавров назвал колоссальную ошибку Байдена в отношениях с РФ
16:11
Депутаты ХМАО раскритиковали законопроект о запрете склонения к абортам
1
16:08
Россия может увеличить экспорт мяса
5
16:08
Лавров: только США могут добиться от Киева прекращения обстрелов и терактов
16:06
В Перми не раскрываются порядка 90% интернет-преступлений
2
16:04
В Сургуте открылся ресторан, который удивил Кухарука. Фото
16:03
ВТБ анонсировал выборы в Консультационный совет акционеров
16:03
Молодые свердловчанки получат дополнительные деньги за первого ребенка
16:02
Сотрудники мусоросортировочного комплекса Нижнего Тагила развивают компетенции
3
16:01
В ЯНАО решается судьба частного аэропорта
15:59
Мошенники представляются сотрудниками Минобороны и воруют деньги у курганцев
15:59
На кладбище Нижневартовска злоумышленники своровали оградку
15:58
Лавров раскрыл детали новых переговоров с США
15:58
После взрыва в самострое в Махачкале удалили объявления о продаже квартир
15:57
NYT: разведка США не может понять, является Россия другом или врагом
15:56
В Петербурге эвакуировали 28 рыбаков, оказавшихся в ловушке на льду
15:54
Екатеринбуржцы раскупили билеты на матчи «Автомобилиста» в плей-офф. Скрин
1
15:52
Челябинец с алкогольным галлюцинозом разъезжал по дорогам
15:49
В Пермском крае на пьяную девушку-водителя завели дело за насилие над полицейским
15:47
Прощание с актрисой Ларисой Голубкиной едва не сорвалось
15:46
Что известно о скандале с девушкой из ХМАО, которая потеряла матку после родов
1
15:45
Петербургский бизнесмен подал в суд на США из-за задержки в продлении визы
1
15:45
В отделе полиции Щучьего собрали деньги для арестованного замначальника Порядина. Инсайд
2
15:41
В Челябинске начал работу фастфуд ресторан морепродуктов из Сочи
15:40
В России запретили рекламу в Instagram*
15:40
Театры Екатеринбурга готовят громкие премьеры перед закрытием сезона
15:39
«Мужчины обижали неоднократно»: Алиса Мон сделала неожиданное признание о личной жизни
15:36
На Тюменскую область надвигается похолодание до -13 градусов
15:36
В Чехии на заводе боеприпасов произошел взрыв
1
15:35
Мужчину, напавшего с ножом на школу в Кунашаке, отправили на лечение
15:32
Роспотребнадзор: эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинской области пошла на спад
15:30
«Единая Россия» запустила «ПолитЗавод» для воспитания новых политиков
1
15:30
URA.RU побывало в курганском округе, где половодье отрезало село от «большой земли». Фото, видео
15:30
Кандидат на праймериз ЕР выступил с резкими заявлениями в адрес мэра из ЯНАО. Инфографика
15:25
Подруга украинской модели Ковальчук отмела версию суицида
15:23
Лошкин: средняя зарплата челябинцев достигла 85 тысяч рублей
1
15:22
В Москве поддержат добычу трудноизвлекаемых запасов газа в ЯНАО
15:20
ГД приняла законопроект по борьбе с интернет-мошенниками
15:19
Рейс из Махачкалы в Тюмень задержали на 2,5 часа
1
15:18
Стало известно, сколько денег заработал актер Ефремов в колонии
15:18
Хинштейн озвучил новое число эвакуированных из курского приграничья
1
15:18
Стало известно, сколько заработал пермский аэропорт за 2024 год
1
15:15
В Кургане интересно: областная филармония приглашает на концерты в апреле. Афиша
15:13
В Кургане продлена программа, по которой бойцы СВО станут новой элитой
3
15:10
«34 ножевых»: в Челябинске перед судом предстанет женщина, убившая мужа-тирана
15:10
Джуд Лоу на съемках фильма о Путине перевоплотился в президента России. Фото
1
15:08
Алаудинов рассказал, как ВСУ уродуют тела наемников, чтобы скрыть их личности
15:05
Депутат Ботов вручил медали к 80-летию Победы челябинским труженицам тыла. Фото
2
15:03
В Екатеринбурге закроют дендропарк возле УрФУ
2
14:56
Шеф свердловской полиции высказался о мигрантах, которые снесли дверь здания МВД
14:53
В Петербурге суд закрыл заседание по делу бывших топ-менеджеров «Газпрома»
14:50
В ХМАО на 40% упали цены на айфоны. Скрин
2
14:50
Губернатор Текслер поддержал выдвижение челябинского омбудсмена на новый срок
14:50
Умер бывший тренер «Автомобилиста» Мартемьянов
2
14:48
В ХМАО выбрали «нефтяную королеву». Фото
2
14:48
Четыре ресторана Екатеринбурга признали лучшими в России
14:47
В Госдуме предложили оставить соцкарты только для московских пенсионеров
1
14:45
Весеннее потепление: температура в Кургане и Шадринске поднимется до 12 градусов
14:44
В Сургуте таксист домогался до 16-летнего подростка во время поездки
14:42
Суд определился с датой рассмотрения апелляции на приговор пермскому экс-депутату
14:41
Россиянам не придется покупать чипсы по паспорту
2
14:41
Челябинские троллейбусы тестируют систему автономного хода нового поколения. Фото
14:41
Эксперт опроверг уход из России самой известной китайской марки авто
3
14:39
В аэропорту Перми сменили гендиректора
1
14:37
В Челябинской области 63 спасателя получали ежемесячную выплату в 2024 году
14:36
Лукашенко похвастался «белорусской диктатурой», о которой мечтает полмира
6
14:35
Замедляет старение и предотвращает рак: все о пользе и вреде свеклы
14:35
В Кремле засекретили содержание переговоров России и США
2
14:34
Вырос некомплект в свердловской полиции. Фото
2
14:33
В Тюменской области за сутки произошло семь пожаров из-за короткого замыкания
14:32
Кремль не стал раскрывать подробности о новых участниках переговоров РФ и США
2
14:32
Пермский «Амкар» усилился чеченским футболистом из академии «Рамзан». Фото
14:30
Тюменский «Водоканал» бодается с правительством из-за закупки стоимостью в миллиард рублей
14:30
МКС над Курганом: когда и как наблюдать
4
14:28
Песков назвал убийство журналистов РФ на Украине злодеянием киевского режима
14:28
На челябинской границе задержаны 40 тонн риса и пекинской капусты
14:27
Песков: позирование Зеленского на фоне горящего Кремля демонстрирует уровень его развития
1
14:26
Аэропорт Нового Уренгоя анонсировал сезонные изменения в расписании рейсов
14:25
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
14:22
Сотни бандитов задержали в Свердловской области
6
14:16
ВС РФ могут освободить Курскую область до конца недели
2
14:15
В Тюменской области закрывают ледовую переправу через Иртыш
14:12
Канцлер Шольц отправлен в отставку вместе с правительством Германии
1
14:11
На Челябинскую область надвигается обширный антициклон
14:08
Лукашенко стал президентом Беларуси в седьмой раз
1
14:07
В центре Екатеринбурга кроссовер снес девушку на мотоцикле. Фото
2
14:06
Жители ХМАО начали нанимать специалистов для повышения цены аренды или продажи квартир. Фото
14:04
Наркошопы нанимают спортсменов, чтобы держать в страхе тюменских закладчиков
1
14:03
Как свердловский бизнес заработал десятки миллионов рублей на пылесосах. Фото
1
14:02
Bloomberg: США и Киев обсуждают прекращение ударов в Черном море и по энергообъектам на 30 дней
14:01
Врачи Ямала спасли северянку, сердце которой остановилось дважды
1
14:00
«Курганфармация» выиграла у УМВД города спор из-за мошенников
3
13:58
В новых поселках Челябинска повысят качество жизни до городских стандартов
2
13:53
«Золотая тренировка»: жители ЯНАО жалуются на стоимость аренды в центре спорта
2
13:53
В Магнитогорске мужчина убил двух соседок
13:53
Власти перечислили, какие участки набережной Кургана отремонтируют в первую очередь
4
13:51
Названа причина смерти телеведущего Константина Цивилева
3
13:50
Екатеринбуржцы платят десятки тысяч ради шоу «запрещенного» певца в Казахстане
4
13:49
Власти ХМАО введут новые льготы для участников СВО
1
13:47
СК проверяет полицейского, подравшегося со свердловским бизнесменом. Видео
13:44
Экс-глава ГАИ в Салехарде возглавил управление ЖКХ в статусе «и.о». Инсайд
1
13:42
СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева
13:41
В Екатеринбурге срочно эвакуировали Ельцин Центр. Видео
4
13:39
«Вы ненормальные?»: в Тюмени на заправке произошел скандал из-за фотосессии с лошадью. Видео
2
13:38
«Он был визитной карточкой»: в ЯНАО снесут заброшенный санаторий «Озерный»
2
13:35
Аргентина рассекретит архивы о бежавших в страну немецких нацистах
13:35
На сколько дорожает иномарка по пути в Россию
11
13:34
Тюменских бизнес-леди научат одеваться правильно
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Челябинец лишился дрона за запрещенный запуск беспилотника над закрытым городом
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Замглавы МИД Польши Шейна публично признался в проблемах с алкоголем
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Спикер гордумы Буяков: финальное решение по расширению границ Челябинска за ЗСО. Видео
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«Проверено на себе»: журналисты URA.RU попробовали китайский арбуз в Кургане. Фото
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Учителя и родители Перми поддержали возвращение отметок за поведение в школах
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Житель Ямала показал следователям места закладок наркотиков
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Свердловские депутаты подключили Госдуму, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями
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Появились кадры момента взрыва газа в жилом доме в Махачкале
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Суд вынес приговор виновным в трагедии в шахте «Листвяжная». Видео
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«Успокаиваться нельзя»: в Ишиме стремительно прибывает вода
13:19
Умер ведущий программ «Времечко» и «Сегоднячко»
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В свердловском лесу упавшее дерево насмерть придавило человека. Фото
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Бюджет Челябинска вырос больше чем на полтора миллиарда рублей
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Малахов приехал попрощаться с Ларисой Голубкиной. Видео
13:16
Пермские депутаты одобрили установку рекламы на остановках
13:16
В Пермском крае полиция устроила погоню со стрельбой по иномарке. Видео
13:14
Очевидец взрыва в ЖК в Махачкале описал первые секунды катастрофы. Видео
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13:14
Курганских детей из 38 классов отправили на карантин из-за ОРВИ
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Стало известно, сколько выплат получат семьи погибших в ДТП в Крыму
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Сотрудник МЧС рассказал о первых минутах ЧП со взрывом газа в Махачкале. Видео
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Омбудсмен Самойлова рассказала о проблеме буллинга среди курганских подростков
13:06
Российским водителям напомнили о новой волне штрафов за иностранные права
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13:06
Генпрокуратура помогла челябинскому ветерану труда отремонтировать дом
13:00
Челябинская таможня отдала партию конфискованного фарфора в интернат
13:00
Застройщик дома в Махачкале, где произошел взрыв, самовольно надстроил 5 этажей
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Мэр Шадринска Мокан после критики губернатора навел порядок в городе. Инсайд
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В Кургане арестовали директора фирмы «Прометей» Истомина. Фото
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В Свердловской области остро не хватает швей и портных, им готовы платить больше
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В Пермском крае продается грибная ферма по цене комнаты
12:51
Стоимость проживания в петербургских отелях во время ПМЭФ выросла на четверть
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«Боже, какой пустяк»: на Ямале перенесли гастроли группы «Рондо»
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Глава Махачкалы экстренно прибыл к дому, где взорвался газ. Видео
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В Перми врачи спасли пациента после инфаркта с осложнениями
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Полиция провела рейд у медцентра в Сургуте. Видео
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Златоустовец обманул москвича на 3 млн рублей, угрожая «слить» интимную переписку. Видео
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Свидетель ЧП в Махачкале заявил о неисправности газовых датчиков перед взрывом. Видео
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В Петербурге у участника СВО в сауне девушки украли полмиллиона рублей
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Бесплатные путевки в санаторий «Утес» под Челябинском получат дети бойцов СВО
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Стало известно о трех пострадавших в результате взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале
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Когда в Россию вернутся европейские авто
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Новые владельцы тюменской базы отдыха развязали корпоративную войну
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В Кургане красиво: какие дороги и газоны обновят в городе
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В Тюмени продают букеты сирени за 10 тысяч рублей. Скрин
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Что ждут жители поселков Западный и Пригородный после присоединения к Челябинску
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В Кургане появится «дорожная карта» помощи проблемным семьям
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Politico: ЕС в панике пытается наладить отношения с США
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Дума Челябинска приняла решение о расширении границ города
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В центре Перми на три месяца перекрыли движение транспорта. Схема
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Второй взрыв газа за час произошел в магазине сотовой связи в Махачкале. Видео
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«Мысль о выигрыше греет душу»: свердловчанин уехал на вахту и стал миллионером. Фото
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Земля бывшего вице-губернатора Петербурга выставлена на торги
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Директор фирмы-подрядчика «Роснефти» из ХМАО пойдет под суд за невыплату зарплаты
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В Пермском крае пройдет масштабный рок-фест с песнями Depeche Mode и Metallica
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Из-за ошибки обслуживающей компании 14 поселений Тюменской области остались без газа
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Свердловский суд отпустил из-под ареста фигурантов по делу Чернецкой
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В Махачкале после взрыва газа в ЖК эвакуировали 150 человек. Видео
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Идем в баню и не надеваем черное: что можно и нельзя делать 26 марта
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В Тюменской области назвали дату начала пожароопасного сезона
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Актер из Нижневартовска снялся в ретро-детективе вместе с Нагиевым. Фото
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Опубликованы кадры из разрушенной в результате взрыва газа квартиры в Махачкале
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Главный полицейский Перми раскрыл причины нехватки сотрудников
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Депутаты в Челябинске единогласно приняли отчет главы города Лошкина
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Наркоманы начали приезжать из дальних округов в Курган за закладками
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В Екатеринбурге продают нарды по цене отдыха на Бали. Скрин
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Свердловский боец СВО два года не мог получить выплату из-за мелкой опечатки
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Полиция заставила развестись жителя ХМАО с мигранткой
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Петербург создаст шесть новых промышленных кластеров
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Топ-менеджер «Гортранса» Екатеринбурга вырвался из СИЗО спустя 1,5 года
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В Пермском крае слесарь получил сильнейшие ожоги кипятком, ремонтируя котельную
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Шойгу ждут в Екатеринбурге
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Мэр Лошкин оставил сферу ЖКХ в Челябинске приоритетной на будущие годы
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Курганские власти выделили дополнительно 60 миллионов на борьбу с пожарами
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Что известно о тюменском перевозчике, который банкротится из-за долга в полмиллиарда рублей
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Для восстановления моста, о котором курганцы просили губернатора, привезли сваи. Фото
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Начальник УМВД Перми Салтыков поддержал идею ЛДПР по выплатам полицейским
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Как расширение семейной ипотеки повлияет на цены в Пермском крае
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В результате взрыва газа в доме в Махачкале пострадали люди
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В любимом горожанами парке в ЯНАО построят амфитеатр и сцену. Фото
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В Челябинске построят полмиллиона квадратных метров нового жилья. Схема
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Крупнейший пермский налогоплательщик получил выручку в триллион рублей
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«Дом трясется, как при землетрясении»: рядом с многоэтажкой в ЯНАО ставят сотовую вышку. Фото
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В МЧС назвали причину взрыва в жилом доме в Махачкале
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Челябинск отправил более 220 тонн гумпомощи на СВО. Видео
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Переводы денег на карту усложнят для части россиян
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Общественный транспорт Челябинска перевез 92 миллиона пассажиров за год
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Директора техникума в Пермском крае, где избили 16-летнюю студентку, наказали
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В Госдуме оценили картину с горящим Кремлем в офисе Зеленского
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Губернатор Шумков сообщил, что на развитие культуры в Кургане ушло 1,3 миллиарда
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Завод Миасса обеспечил московский аэропорт техникой для посадки инвалидов. Фото
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Насколько мощной окажется магнитная буря 26 марта: прогноз от ученых
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Киев начал наращивать группировку ВСУ под Волчанском
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WP: ЦРУ отравляло поставляемый в СССР кубинский сахар
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Как дело свердловского подполковника связано с громкой историей братьев-сутенеров
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