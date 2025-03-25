Думская комиссия не нашла причин для отставки главы Краснокамска

Комиссия думы Краснокамского округа не обнаружила оснований для досрочной отставки главы территории Игоря Быкариза. Депутаты вновь рассмотрят требование прокурора на заседании 25 марта.
«Требования рассмотрят снова, так как завершила работу думская комиссия, изучавшая доводы прокуратуры. Ей требовалась изучить судебную практику и понять позицию губернатора. Она пришла к выводу, что оснований для досрочного прекращения полномочий главы нет. Перед заседанием социальная комиссия представительного органа изучит выводы коллег и будет рекомендовать отклонить требование прокуратуры», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на председателя думы Краснокамска Дмитрия Чеплыгина.
Ранее URA.RU рассказывало, что в октябре 2024 года прокурор Краснокамска внес представление с требованием досрочно уволить Игоря Быкариза. По версии прокуратуры, он не принял мер к урегулированию конфликта интересов у своего первого заместителя Антона Максимчука. Тот был уволен по решению суда. Быкариза дума увольнять не стала, и прокуратура обратилась в суд.
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