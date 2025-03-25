Зеленский согласился на перемирие в Черном море и прекращение ударов по энергообъектам

Украина согласна на перемирие в Черном море и прекращение ударов по энергетическим объектам, достигнутое в рамках переговоров с участием США. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Прежде всего, мы договорились, что может быть тишина на море и свободное судоходство», — сказал Зеленский, выразив благодарность американской стороне за содействие в достижении этого результата. По словам лидера Украины, договоренность о «тишине на море» включает обеспечение свободного судоходства и защиту инфраструктуры.
Вторым ключевым пунктом стало соглашение о ненанесении ударов по энергетическим системам Украины и России. Зеленский подчеркнул, что Киев передал США список стратегических объектов инфраструктуры, включая не только энергетику, но и другие гражданские объекты, которые Украина считает приоритетными для защиты.
Ранее Белый дом выпустил два официальных сообщения по исходу встреч с делегациями России и Украины в Эр-Рияде, в которых подчеркивается достигнутая договоренность между США, Россией и Украиной по вопросу обеспечения безопасности морского трафика в Черном море.
После Кремль выпустил заявление, в котором сообщается о достигнутых договоренностях. Стороны согласовали ряд мероприятий. Согласно документу, «Черноморская инициатива» включает в себя процедуры контроля за судоходством, включая досмотр судов. Эта мера направлена на предотвращение военных инцидентов в регионе. Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия и США выражают благодарность третьим странам за их усилия и помощь в реализации договоренностей, касающихся энергетической и морской отраслей.
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