Депутат Аксаков увидел сигнал для Visa и Mastercard из-за возвращения SWIFT в РФ

Возвращение российских банков к системе SWIFT в рамках «Черноморской инициативы» может открыть двери для Mastercard и Visa на российский рынок, но им придется столкнуться с конкуренцией отечественной системы «МИР». Об этом URA.RU сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Это сигнал для Mastercard и Visa, что они тоже могли бы вернуться и работать в России. <...> Их заменила наша система „МИР“, которая работает эффективно и бесперебойно», — заявил Аксаков, комментируя возможное возвращение SWIFT в РФ. По словам депутата, уход западных платежных систем после введения санкций в 2022 году привел к потере значительной доли рынка, где их активно использовали россияне. Однако «МИР» успешно занял эту нишу.
Аксаков считает, что возвращение Mastercard и Visa станет благом для конкуренции: «Приход конкурентов — это тоже благо, значит, не будут почивать на лаврах, будут развиваться». Он также указал на удобство для граждан, выезжающих за рубеж, где западные карты остаются более универсальными.
Ранее экспертные группы РФ и США достигли согласия в том, что некоторые договоренности по итогам встречи в Эр-Рияде вступят в силу только после исполнения определенных условий. Одним из них стало подключение российских банков к SWIFT. Это необходимо для международной торговли продовольствием в рамках согласованной «Черноморской инициативы».
Также в Совете Федерации обсудили перспективы возвращения в Россию платежных систем Visa и Mastercard. По мнению председателя бюджетного комитета Совфеда Анатолия Артамонова, если данные иностранные платежные системы возобновят свою деятельность в России, необходимо также расширить возможности для российской национальной системы платежных карт «Мир».
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