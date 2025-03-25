«Вопиющий поступок»: озвучена причина, почему Голубкину не похоронили с Мироновым

Тот факт, что актрису Ларису Голубкину похоронили на другом кладбище, а не рядом с ее мужем Андреем Мироновым, иначе как вопиющим случаем назвать нельзя. Таким мнением с URA.RU поделился президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.
«Я считаю этот случай вопиющим и поступок отказавших — мерзким. И я это говорю, несмотря на то, что это мои коллеги по бизнесу. Красивую талантливую пару актеров надо было обязательно хоронить вместе для потомков. Да и просто это не по-людски и не по-христиански», — говорит ритуальщик.
Причиной того, что Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище, а не Ваганьковском около супруга, называют якобы ограниченное количество доступных мест, а также высокую стоимость приобретения участка. Однако Барецкий убежден: при желании все можно было решить. Видимо, в этой ситуации на каком-то этапе случился дисконнект.
«Место на кладбище всегда можно найти, тем более, на Ваганьковском. Скорее всего, отказали из-за того, что отказались кому-то „дать на лапу“. Пусть в этом разберутся в прокуратуре. А еще лучше — Александр Бастрыкин пусть возьмет на контроль этот вопрос», — заявил Барецкий.
Андрей Миронов покоится на Ваганьковском кладбище на участке №40. Голубкина в свое время хотела его похоронить на Новодевичьем, но место дали на Ваганьковском.
С актрисой Ларисой Голубкиной простились 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах. Для актрисы выбрали белоснежный гроб, стоимость которого 250 тысяч рублей.
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