25 марта 2025

«Вопиющий поступок»: озвучена причина, почему Голубкину не похоронили с Мироновым

Ритуальщик Барецкий: Голубкину похоронили отдельно от Миронова из-за денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Ларису Голубкину разлучили с любимым мужем
Ларису Голубкину разлучили с любимым мужем Фото:

Тот факт, что актрису Ларису Голубкину похоронили на другом кладбище, а не рядом с ее мужем Андреем Мироновым, иначе как вопиющим случаем назвать нельзя. Таким мнением с URA.RU поделился президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

«Я считаю этот случай вопиющим и поступок отказавших — мерзким. И я это говорю, несмотря на то, что это мои коллеги по бизнесу. Красивую талантливую пару актеров надо было обязательно хоронить вместе для потомков. Да и просто это не по-людски и не по-христиански», — говорит ритуальщик.

Причиной того, что Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище, а не Ваганьковском около супруга, называют якобы ограниченное количество доступных мест, а также высокую стоимость приобретения участка. Однако Барецкий убежден: при желании все можно было решить. Видимо, в этой ситуации на каком-то этапе случился дисконнект.

«Место на кладбище всегда можно найти, тем более, на Ваганьковском. Скорее всего, отказали из-за того, что отказались кому-то „дать на лапу“. Пусть в этом разберутся в прокуратуре. А еще лучше — Александр Бастрыкин пусть возьмет на контроль этот вопрос», — заявил Барецкий.

Андрей Миронов покоится на Ваганьковском кладбище на участке №40. Голубкина в свое время хотела его похоронить на Новодевичьем, но место дали на Ваганьковском.

С актрисой Ларисой Голубкиной простились 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах. Для актрисы выбрали белоснежный гроб, стоимость которого 250 тысяч рублей.

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Тот факт, что актрису Ларису Голубкину похоронили на другом кладбище, а не рядом с ее мужем Андреем Мироновым, иначе как вопиющим случаем назвать нельзя. Таким мнением с URA.RU поделился президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий. Причиной того, что Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище, а не Ваганьковском около супруга, называют якобы ограниченное количество доступных мест, а также высокую стоимость приобретения участка. Однако Барецкий убежден: при желании все можно было решить. Видимо, в этой ситуации на каком-то этапе случился дисконнект. «Место на кладбище всегда можно найти, тем более, на Ваганьковском. Скорее всего, отказали из-за того, что отказались кому-то „дать на лапу“. Пусть в этом разберутся в прокуратуре. А еще лучше — Александр Бастрыкин пусть возьмет на контроль этот вопрос», — заявил Барецкий. Андрей Миронов покоится на Ваганьковском кладбище на участке №40. Голубкина в свое время хотела его похоронить на Новодевичьем, но место дали на Ваганьковском. С актрисой Ларисой Голубкиной простились 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах. Для актрисы выбрали белоснежный гроб, стоимость которого 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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