25 марта 2025

Кремль: нарушение Украиной моратория на удары развязывает руки России

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле уточнили, как будут работать новые соглашения с США и Украиной
В Кремле уточнили, как будут работать новые соглашения с США и Украиной Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В случае нарушения моратория на удары по энергообъектам одной из сторон, другая может считать себя свободной от обязательств по его соблюдению. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в telegram-канале Кремля.

«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — говорится в сообщении. Это положение было оглашено после согласования перечня российских и украинских объектов, которые попадают под временный мораторий, утвержденный как Россией, так и США.

Ранее Кремль опубликовал перечень объектов энергосистемы России и Украины, которые должны быть исключены из целей для атак в рамках соглашения о моратории. Эта договоренность была согласована между российской и американской сторонами.

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В случае нарушения моратория на удары по энергообъектам одной из сторон, другая может считать себя свободной от обязательств по его соблюдению. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в telegram-канале Кремля. «В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — говорится в сообщении. Это положение было оглашено после согласования перечня российских и украинских объектов, которые попадают под временный мораторий, утвержденный как Россией, так и США. Ранее Кремль опубликовал перечень объектов энергосистемы России и Украины, которые должны быть исключены из целей для атак в рамках соглашения о моратории. Эта договоренность была согласована между российской и американской сторонами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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