25 марта 2025

Бастрыкин потребовал отчет по аварийному дому в Яйве, который власти не могут расселить

Жильцы аварийного дома в Пермском крае добиваются расселения
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поставил на контроль проверку причин срыва сроков расселения аварийного дома
Бастрыкин поставил на контроль проверку причин срыва сроков расселения аварийного дома Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Яйва (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России.

«Жильцы многоквартирного дома по улице Советской в поселке Яйва пожаловалась в приемную руководителя СКР на затягивание сроков расселения. Здание признали аварийным еще в 2021 году, но людей до сих пор не обеспечили благоустроенным жильем. В ноябре 2024 года дом окончательно вывели из эксплуатации, и людям пришлось переехать в арендуемое жилье. Несмотря на многочисленные жалобы, вопрос так и не решен», — говорится в сообщении ведомства.

СК России по Пермскому краю уже начал процессуальную проверку. Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства и потребовал от руководителя регионального управления Дениса Головкина отчитаться о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жильцов ветхого дома в Горнозаводске, взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Кунгуре и заступился за жителей разваливающегося дома в Перми. 

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Яйва (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России. «Жильцы многоквартирного дома по улице Советской в поселке Яйва пожаловалась в приемную руководителя СКР на затягивание сроков расселения. Здание признали аварийным еще в 2021 году, но людей до сих пор не обеспечили благоустроенным жильем. В ноябре 2024 года дом окончательно вывели из эксплуатации, и людям пришлось переехать в арендуемое жилье. Несмотря на многочисленные жалобы, вопрос так и не решен», — говорится в сообщении ведомства. СК России по Пермскому краю уже начал процессуальную проверку. Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства и потребовал от руководителя регионального управления Дениса Головкина отчитаться о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жильцов ветхого дома в Горнозаводске, взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Кунгуре и заступился за жителей разваливающегося дома в Перми. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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