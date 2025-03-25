Бастрыкин потребовал отчет по аварийному дому в Яйве, который власти не могут расселить

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Яйва (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России.
«Жильцы многоквартирного дома по улице Советской в поселке Яйва пожаловалась в приемную руководителя СКР на затягивание сроков расселения. Здание признали аварийным еще в 2021 году, но людей до сих пор не обеспечили благоустроенным жильем. В ноябре 2024 года дом окончательно вывели из эксплуатации, и людям пришлось переехать в арендуемое жилье. Несмотря на многочисленные жалобы, вопрос так и не решен», — говорится в сообщении ведомства.
СК России по Пермскому краю уже начал процессуальную проверку. Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства и потребовал от руководителя регионального управления Дениса Головкина отчитаться о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.
Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жильцов ветхого дома в Горнозаводске, взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Кунгуре и заступился за жителей разваливающегося дома в Перми.
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