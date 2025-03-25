Жительница ЯНАО вышла замуж за иностранца, но их развели

Жительница Салехарда (ЯНАО) вышла замуж за азербайджанца, чтобы тот устроился на работу, но суд посчитал их брак недействительным. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.
«Установлено, что в начале 2024 года гражданин республики Азербайджан предложил жительнице Салехарда заключить с ним фиктивный брак для получения возможности трудоустройства. На данное предложение женщина согласилась. После регистрации брака они вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, намерений создать семью не имели», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО.
Согласно Семейному кодексу России заключать брак нельзя без желания создать семью. Поэтому прокурор города обратился в суд, который признал брак фиктивным — договор о заключении брака аннулировали.
Ранее URA.RU сообщало, что за январь 2025 года в ЯНАО развелись более 200 пар, а официально зарегистрировали отношения более 250 пар. Об этом URA.RU cообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!