25 марта 2025

Жительница ЯНАО вышла замуж за иностранца, но их развели

Гражданин Азербайджана предложил жительнице Салехарда заключить фиктивный брак
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд счел брак жительница Салехарда фиктивным
Суд счел брак жительница Салехарда фиктивным Фото:

Жительница Салехарда (ЯНАО) вышла замуж за азербайджанца, чтобы тот устроился на работу, но суд посчитал их брак недействительным. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. 

«Установлено, что в начале 2024 года гражданин республики Азербайджан предложил жительнице Салехарда заключить с ним фиктивный брак для получения возможности трудоустройства. На данное предложение женщина согласилась. После регистрации брака они вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, намерений создать семью не имели», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО.

Согласно Семейному кодексу России заключать брак нельзя без желания создать семью. Поэтому прокурор города обратился в суд, который признал брак фиктивным — договор о заключении брака аннулировали.

Ранее URA.RU сообщало, что за январь 2025 года в ЯНАО развелись более 200 пар, а официально зарегистрировали отношения более 250 пар. Об этом URA.RU cообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

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Жительница Салехарда (ЯНАО) вышла замуж за азербайджанца, чтобы тот устроился на работу, но суд посчитал их брак недействительным. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.  «Установлено, что в начале 2024 года гражданин республики Азербайджан предложил жительнице Салехарда заключить с ним фиктивный брак для получения возможности трудоустройства. На данное предложение женщина согласилась. После регистрации брака они вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, намерений создать семью не имели», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. Согласно Семейному кодексу России заключать брак нельзя без желания создать семью. Поэтому прокурор города обратился в суд, который признал брак фиктивным — договор о заключении брака аннулировали. Ранее URA.RU сообщало, что за январь 2025 года в ЯНАО развелись более 200 пар, а официально зарегистрировали отношения более 250 пар. Об этом URA.RU cообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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