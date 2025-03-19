19 марта 2025

За один месяц в ЯНАО развелось более 200 пар

В ЯНАО за январь 2025 года количество браков превысило количество разводов
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО за 2024 год развелись более 2800 пар
В ЯНАО за 2024 год развелись более 2800 пар Фото:

За январь 2025 года в ЯНАО развелись более 200 пар, а официально зарегистрировали отношения более 250 пар. Об этом URA.RU cообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

«По оперативным данным, количество браков в ЯНАО за январь 2025 года составило 251, количество разводов — 211, статистика лучше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе 2024 года развелись 258 пар, заключили браки — 176», — рассказали в пресс-службе Тюменьстата корреспонденту URA.RU.

По предварительным данным, за 2024 год в ЯНАО всего официально зарегистрировали брак 3274 пары. Развелись за тот же период — 2812 пары. Ранее URA.RU писало, что губернатор Дмитрий Артюхов назвал тревожной статистику браков и разводов в ЯНАО.

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За январь 2025 года в ЯНАО развелись более 200 пар, а официально зарегистрировали отношения более 250 пар. Об этом URA.RU cообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «По оперативным данным, количество браков в ЯНАО за январь 2025 года составило 251, количество разводов — 211, статистика лучше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе 2024 года развелись 258 пар, заключили браки — 176», — рассказали в пресс-службе Тюменьстата корреспонденту URA.RU. По предварительным данным, за 2024 год в ЯНАО всего официально зарегистрировали брак 3274 пары. Развелись за тот же период — 2812 пары. Ранее URA.RU писало, что губернатор Дмитрий Артюхов назвал тревожной статистику браков и разводов в ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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