За один месяц в ЯНАО развелось более 200 пар

За январь 2025 года в ЯНАО развелись более 200 пар, а официально зарегистрировали отношения более 250 пар. Об этом URA.RU cообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
«По оперативным данным, количество браков в ЯНАО за январь 2025 года составило 251, количество разводов — 211, статистика лучше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе 2024 года развелись 258 пар, заключили браки — 176», — рассказали в пресс-службе Тюменьстата корреспонденту URA.RU.
По предварительным данным, за 2024 год в ЯНАО всего официально зарегистрировали брак 3274 пары. Развелись за тот же период — 2812 пары. Ранее URA.RU писало, что губернатор Дмитрий Артюхов назвал тревожной статистику браков и разводов в ЯНАО.
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