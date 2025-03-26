Захарова: журналисты из России стали для ВСУ мишенью

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Захарова рассказала о новой мишени украинской армии
Захарова рассказала о новой мишени украинской армии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На фоне убийства военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области официальный представитель МИТД РФ Мария Захарова сообщила, что российские журналисты стали мишенью для украинской армии. По ее словам, убийство корреспондентов России в ЛНР является частью целенаправленной политики Киева по очищению информационного поля.

«Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.  

По ее словам, действия киевского режима направлены на устранение журналистов как нежелательных свидетелей и участников информационного процесса. Нынешние действия ВСУ не являются случайными атаками — это часть хорошо организованной стратегии, направленной на очистку информационного пространства. 

Мария Захарова также указала на то, что в прошлые годы при других президентах Украины власти страны также занимались ограничением свободы слова через цензуру, закрытие СМИ и устранение неугодных журналистов. Однако в последнее время методы стали более агрессивными, включая поддержку насильственных действий против журналистов, игнорирование расследований их убийств, нападения на редакции и непосредственное убийство корреспондентов, которое проводится под эгидой нынешнего украинского руководства.

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На фоне убийства военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области официальный представитель МИТД РФ Мария Захарова сообщила, что российские журналисты стали мишенью для украинской армии. По ее словам, убийство корреспондентов России в ЛНР является частью целенаправленной политики Киева по очищению информационного поля. «Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.   По ее словам, действия киевского режима направлены на устранение журналистов как нежелательных свидетелей и участников информационного процесса. Нынешние действия ВСУ не являются случайными атаками — это часть хорошо организованной стратегии, направленной на очистку информационного пространства.  Мария Захарова также указала на то, что в прошлые годы при других президентах Украины власти страны также занимались ограничением свободы слова через цензуру, закрытие СМИ и устранение неугодных журналистов. Однако в последнее время методы стали более агрессивными, включая поддержку насильственных действий против журналистов, игнорирование расследований их убийств, нападения на редакции и непосредственное убийство корреспондентов, которое проводится под эгидой нынешнего украинского руководства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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