На фоне убийства военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области официальный представитель МИТД РФ Мария Захарова сообщила, что российские журналисты стали мишенью для украинской армии. По ее словам, убийство корреспондентов России в ЛНР является частью целенаправленной политики Киева по очищению информационного поля.
«Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, действия киевского режима направлены на устранение журналистов как нежелательных свидетелей и участников информационного процесса. Нынешние действия ВСУ не являются случайными атаками — это часть хорошо организованной стратегии, направленной на очистку информационного пространства.
Мария Захарова также указала на то, что в прошлые годы при других президентах Украины власти страны также занимались ограничением свободы слова через цензуру, закрытие СМИ и устранение неугодных журналистов. Однако в последнее время методы стали более агрессивными, включая поддержку насильственных действий против журналистов, игнорирование расследований их убийств, нападения на редакции и непосредственное убийство корреспондентов, которое проводится под эгидой нынешнего украинского руководства.
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