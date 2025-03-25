Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев написал картину, вдохновившись сильным паводком. Об этом сообщил сам Тимофеев.
«Паводок. Ночь. Нагайбакский район. К сожалению, фото не передает все краски. Бликует», — написал Тимофеев на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». К посту он приложил фотографию лично нарисованной картины, на которой на фоне леса изображена луна, отражающаяся в воде.
Со слов самого Тимофеева, вдохновение к нему пришло ночью, когда он ездил по Нагайбакскому району в период сильного паводка. «За неделю пришлось поездить по району во все времена суток. Еду ночью, светит луна. Решил остановиться и посмотреть. И этот минутный взгляд остался в памяти», — пояснил глава района и призвал всех обращать внимание на красоту природы даже в непростые периоды жизни, в любое время года и суток.
Жители района оценили творчество главы. «Очень красиво, картина написана талантливо, все естественные краски природы! Вы настоящий художник!» — написали они.
Весенний паводок в 2025 году в Челябинской области из-за теплой погоды начался на две недели раньше срока. Жители Нагайбакского района в числе первых ощутили резкий приход весны. 17 марта по распоряжению главы там был введен режим повышенной готовности из-за разлива рек. В ночь на 18 марта ситуацию резко ухудшил начавшийся дождь. Тимофеев ночью выезжал в поселок Остроленский, где поднявшаяся река Гумбейка затопила 36 участков. Сейчас ситуация с паводком в Нагайбакском районе стабилизировалась.
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