Как справиться с весенней аллергией: важные советы врача-иммунолога

Весна в 2025 году в ряде регионов наступает раньше срока, и это серьезное испытание для людей, страдающих от сезонной аллергии. О том, как правильно подготовиться к сезону цветения и убрать неприятные симптомы — в материале URA.RU.
Чем опасно цветение для аллергиков
Пыльца — мощный природный аллерген, а в период цветения ее оказывается в воздухе огромное количество. При контакте с пыльцой у чувствительных людей появляется заложенность носа, чихание, зуд в глазах и даже приступы бронхиальной астмы, рассказывает врач-аллерголог-иммунолог ИНВИТРО Татьяна Сахарова.
По ее словам, такую аллергию называют поллиноз. В редких случаях патологический процесс затрагивает пищеварительный тракт, сердечно-сосудистую, мочеполовую и нервную системы. «Из более чем 250 тысяч растений, производящих пыльцу, лишь около 150 видов пыльцевых аллергенов подтверждены как причины поллиноза. Сезон цветения некоторых растений может растянуться на недели или даже месяцы. Это заставляет аллергиков постоянно испытывать дискомфорт, что существенно снижает качество жизни», — отмечает врач.
Она также отмечает, что примерно у 60% пациентов с поллинозом обнаруживается наследственная предрасположенность. Первые проявления болезни чаще всего наблюдаются у детей, хотя заболевание может возникнуть и у пожилых людей.
Когда начнется цветение ольхи, дуба и березы в 2025 году
«Весна в 2025 году во многих регионах ожидается ранней, с температурами выше средних показателей. Для аллергиков, чувствительных к пыльце деревьев, это означает преждевременное начало и особенно выраженное обострение сезонной аллергии», — сообщила Татьяна Сахарова.
Она отметила, что при ранней весне ольха начинает цвести в начале марта, хотя в обычных условиях — в конце апреля или в начале мая. Береза является одним из самых мощных аллергенов среди деревьев. Это растение может начать пыление уже в начале-середине апреля, тогда как в обычных условиях ее цветение приходится на конец апреля — начало мая. Дуб в условиях теплой весны может зацвести в конце апреля — начале мая, хотя цветет в середине мая.
«Важно отметить, что при теплой весне также может увеличиваться продолжительность пыления концентрация пыльцы в воздухе. Это делает период особенно сложным для аллергиков», — отметила врач.
Как аллергику подготовиться к периоду цветения
Для тех, кому диагностирован поллиноз, существуют методы профилактики и лечения, сообщила Татьяна Сахарова. По ее словам, ключевым подходом является аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ).
«Пациент перед началом сезона цветения получает препарат, содержащий контролируемые дозы аллергена. В организме вырабатываются блокирующие антитела, снижающие чувствительность к конкретным аллергенам. В итоге в период цветения пациент испытывает меньше симптомов», — рассказала врач.
Кроме того, эксперт рекомендует за две недели до возможного обострения аллергии начинать принимать антигистаминные препараты. Это позволит подготовить организм и значительно снизить интенсивность аллергической реакции.
«Если пациент знает, что обострение у него обычно наступает в марте-апреле, то нужно начать профилактический прием препаратов в середине марта. Это поможет существенно уменьшить выраженность симптомов в период цветения», — отметила специалист.
Как обезопасить квартиру от пыльцы
Для того, чтобы пыльца не попадала в квартиру, нужно увлажнять воздух и не проветривать помещения в период активного пыления растений. По словам Татьяны Сахаровой, открывать окна не желательно в утренние часы и сухую ветренную погоду. При необходимости проветривать квартиру лучше в вечернее или ночное время по 5-10 минут.
«Для поддержания свежести воздуха без проветривания рекомендуется использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами, которые задерживают до 99,97% аллергенов. Хорошим решением станет установка кондиционера с функцией очистки воздуха, однако важно регулярно чистить его фильтры», — советует специалист.
По ее словам, дополнительной защитой могут служить специальные сетки на окнах с мелкими ячейками, задерживающие пыльцу. Также для удаления осевшей пыльцы важна регулярная влажная уборка. Улучшить качество воздуха могут некоторые комнатные растения, такие как хлорофитум и спатифиллум. Они обладают свойствами естественных фильтров.
Перед сезоном цветения эксперт советует постирать шторы, чехлы мебели, покрывала и подушки. Ковры лучше временно убрать или заменить на легко моющиеся коврики. По словам специалиста, в спальне важно создать зону, защищенную о аллергенов: использовать гипоаллергенные наматрасники и наволочки, чаще менять постельное белье.
Как правильно увлажнять воздух в помещениях
Для увлажнения воздуха специалист советует использовать освежители или увлажнители. Однако отмечает, что увлажнитель воздуха может стать полезным помощником при аллергии на цветение, в то время как от большинства освежителей воздуха аллергикам лучше воздержаться или подходить к их выбору с особой осторожностью.
«Увлажнители воздуха могут помочь аллергикам в период цветения. Оптимальный уровень влажности в помещении должен быть 40-60%. Благодаря этому пыльца становится тяжелее и быстрее оседают на поверхностях. Это снижает вероятность их попадания в дыхательные пути», — сообщила врач.
Она отметила, что увлажнители требуют регулярного и тщательного ухода. Без должной очистки они могут стать источником распространения плесени и бактерий, что только усугубит проблемы с аллергией. По ее словам, важно использовать модели с функцией очистки воздуха и антибактериальными фильтрами.
Освежители врач советует выбирать натуральные, без искусственных отдушек. «Некоторые аллергики хорошо переносят эфирные масла эвкалипта, мяты или чайного дерева, которые обладают противовоспалительными свойствами. Однако перед их применением стоит провести тест на индивидуальную переносимость», — сообщила Татьяна Сахарова.
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