«Кричал и терял сознание»: екатеринбурженка рассказала, как бежала к сыну, на которого упали ворота

Ребенка, на которого упали ворота в Екатеринбурге, прооперировали

26 марта 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

После ЧП с ребенком опасные ворота с поля убрали Фото: Размик Закарян © URA.RU Мальчика, на которого в Екатеринбурге рухнули футбольные ворота, прооперировали, однако о состоянии ребенка неизвестно. Мама 11-летнего футболиста рассказала URA.RU, как узнала о беде с сыном и как бежала ему на помощь. «Они с друзьями играли в футбол, они любят футбол, футбол для них все. И вот они вчера тренировались. А потом мне позвонил друг сына и сказал: „На Руслана упали ворота, он лежит без сознания“. Бежала я, конечно, мне это казалось вечностью. Он кричал, приходил в сознание, терял сознание, я была рядом. Мы доехали до девятой больницы. Спасибо огромнейшее бригаде скорой и водителю, мы потом с ними свяжемся», — сказала женщина. Утром 26 марта мальчику сделали операцию: как уже сообщалось, он получил серьезные черепно-мозговые травмы. О его состоянии мать не знает: в больницу ее к ребенку не пускают, а по телефонам она пока не дозвонилась. «Пока у меня в голове туман, ничего не понимаю, ничего не слышу, ничего не вижу», — призналась женщина. Точные обстоятельства получения травмы ребенком она не знает, однако ребята рассказали, что Руслан пытался во время игры отбить гол. Мальчик подпрыгнул за мячом и подвис на воротах. А когда они стали падать, не успел убрать голову. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в ФОК «Факел» работают следователи и прокуратура. «По имеющимся данным, 11-летний подросток во время игры повис на воротах, после чего она начали падать. Он их попытался удержать, но сам упал на покрытие поля, а ворота упали на ребенка сверху. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — заявили агентству в пресс-службе свердловской прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мальчика, на которого в Екатеринбурге рухнули футбольные ворота, прооперировали, однако о состоянии ребенка неизвестно. Мама 11-летнего футболиста рассказала URA.RU, как узнала о беде с сыном и как бежала ему на помощь. «Они с друзьями играли в футбол, они любят футбол, футбол для них все. И вот они вчера тренировались. А потом мне позвонил друг сына и сказал: „На Руслана упали ворота, он лежит без сознания“. Бежала я, конечно, мне это казалось вечностью. Он кричал, приходил в сознание, терял сознание, я была рядом. Мы доехали до девятой больницы. Спасибо огромнейшее бригаде скорой и водителю, мы потом с ними свяжемся», — сказала женщина. Утром 26 марта мальчику сделали операцию: как уже сообщалось, он получил серьезные черепно-мозговые травмы. О его состоянии мать не знает: в больницу ее к ребенку не пускают, а по телефонам она пока не дозвонилась. «Пока у меня в голове туман, ничего не понимаю, ничего не слышу, ничего не вижу», — призналась женщина. Точные обстоятельства получения травмы ребенком она не знает, однако ребята рассказали, что Руслан пытался во время игры отбить гол. Мальчик подпрыгнул за мячом и подвис на воротах. А когда они стали падать, не успел убрать голову. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в ФОК «Факел» работают следователи и прокуратура. «По имеющимся данным, 11-летний подросток во время игры повис на воротах, после чего она начали падать. Он их попытался удержать, но сам упал на покрытие поля, а ворота упали на ребенка сверху. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — заявили агентству в пресс-службе свердловской прокуратуры.