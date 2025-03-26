Самозанятым в РФ подсказали способы заработать себе на пенсию

Самозанятым россиянам доступны несколько способов формирования пенсионных накоплений: возможность добровольного участия в системе обязательного пенсионного страхования и заключение договора долгосрочных сбережений. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Они (самозанятые — прим. URA.RU) могут добровольно вступить в отношения по обязательному пенсионному страхованию. Заявление об этом можно подать дистанционно через портал „Госуслуг“ или с помощью мобильного приложения „Мой налог“», — заявил Балынин. Его слова передает «Российская газета».
Также документы можно подать лично в многофункциональном центре или офисе Социального фонда. После этого следует ежегодно вносить страховые взносы, которые за год должны составить не менее 22% от минимальной заработной платы (МРОТ), умноженной на 12 месяцев. В 2025 году минимальный годовой взнос составит 59 241,60 рубля, а максимально возможный — 473 932,8 рубля.
Игорь Балынин указал, что взносы можно выплачивать как одной суммой до 31 декабря, так и разделять их на части в течение года. Расчетный период начинается с даты подачи заявления. Если заявление подается не с начала календарного года, размер взносов корректируется пропорционально оставшемуся времени. Зачисление пенсионных баллов происходит автоматически к 1 марту года, следующего за отчетным. Для получения пенсии по старости необходимо достигнуть пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Также требуется накопить минимум 30 пенсионных баллов и иметь не менее 15 лет страхового стажа.
Второй способ накопления пенсии: самозанятые могут заключить договор на долгосрочные сбережения, что позволяет получить государственное софинансирование взносов. При доходе до 80 тысяч рублей в месяц размер софинансирования равен сумме взносов. Софинансирование составляет 50% от взносов, если месячный доход находится на уровне от 80 до 150 тысяч рублей, и 25% в случае, если доход превышает 150 тысяч рублей. Максимальная сумма государственного софинансирования не может превышать 36 тысяч рублей в год.
Для самозанятых, которые также являются наемными работниками, предусмотрена возможность получения налогового вычета на долгосрочные сбережения, при условии уплаты налога на доходы физических лиц. Такой вычет позволяет ежегодно не уплачивать налог с доходов до 400 тысяч рублей. Кроме того, самозанятые могут перевести свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений. В дальнейшем самозанятые могут получать либо пожизненные периодические выплаты, либо срочные периодические выплаты на срок не менее 10 лет.
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