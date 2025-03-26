Самозанятым в РФ подсказали способы заработать себе на пенсию

Эксперт Балынин: пенсионное страхование поможет самозанятым накопить на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самозанятые могут накопит на пенсию с помощью договора долгосрочных сбережений и обязательного пенсионного страхования
Самозанятые могут накопит на пенсию с помощью договора долгосрочных сбережений и обязательного пенсионного страхования Фото:

Самозанятым россиянам доступны несколько способов формирования пенсионных накоплений: возможность добровольного участия в системе обязательного пенсионного страхования и заключение договора долгосрочных сбережений. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Они (самозанятые — прим. URA.RU) могут добровольно вступить в отношения по обязательному пенсионному страхованию. Заявление об этом можно подать дистанционно через портал „Госуслуг“ или с помощью мобильного приложения „Мой налог“», — заявил Балынин. Его слова передает «Российская газета». 

Также документы можно подать лично в многофункциональном центре или офисе Социального фонда. После этого следует ежегодно вносить страховые взносы, которые за год должны составить не менее 22% от минимальной заработной платы (МРОТ), умноженной на 12 месяцев. В 2025 году минимальный годовой взнос составит 59 241,60 рубля, а максимально возможный — 473 932,8 рубля.

Игорь Балынин указал, что взносы можно выплачивать как одной суммой до 31 декабря, так и разделять их на части в течение года. Расчетный период начинается с даты подачи заявления. Если заявление подается не с начала календарного года, размер взносов корректируется пропорционально оставшемуся времени. Зачисление пенсионных баллов происходит автоматически к 1 марту года, следующего за отчетным. Для получения пенсии по старости необходимо достигнуть пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Также требуется накопить минимум 30 пенсионных баллов и иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Второй способ накопления пенсии: самозанятые могут заключить договор на долгосрочные сбережения, что позволяет получить государственное софинансирование взносов. При доходе до 80 тысяч рублей в месяц размер софинансирования равен сумме взносов. Софинансирование составляет 50% от взносов, если месячный доход находится на уровне от 80 до 150 тысяч рублей, и 25% в случае, если доход превышает 150 тысяч рублей. Максимальная сумма государственного софинансирования не может превышать 36 тысяч рублей в год.

Для самозанятых, которые также являются наемными работниками, предусмотрена возможность получения налогового вычета на долгосрочные сбережения, при условии уплаты налога на доходы физических лиц. Такой вычет позволяет ежегодно не уплачивать налог с доходов до 400 тысяч рублей. Кроме того, самозанятые могут перевести свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений. В дальнейшем самозанятые могут получать либо пожизненные периодические выплаты, либо срочные периодические выплаты на срок не менее 10 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самозанятым россиянам доступны несколько способов формирования пенсионных накоплений: возможность добровольного участия в системе обязательного пенсионного страхования и заключение договора долгосрочных сбережений. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Они (самозанятые — прим. URA.RU) могут добровольно вступить в отношения по обязательному пенсионному страхованию. Заявление об этом можно подать дистанционно через портал „Госуслуг“ или с помощью мобильного приложения „Мой налог“», — заявил Балынин. Его слова передает «Российская газета».  Также документы можно подать лично в многофункциональном центре или офисе Социального фонда. После этого следует ежегодно вносить страховые взносы, которые за год должны составить не менее 22% от минимальной заработной платы (МРОТ), умноженной на 12 месяцев. В 2025 году минимальный годовой взнос составит 59 241,60 рубля, а максимально возможный — 473 932,8 рубля. Игорь Балынин указал, что взносы можно выплачивать как одной суммой до 31 декабря, так и разделять их на части в течение года. Расчетный период начинается с даты подачи заявления. Если заявление подается не с начала календарного года, размер взносов корректируется пропорционально оставшемуся времени. Зачисление пенсионных баллов происходит автоматически к 1 марту года, следующего за отчетным. Для получения пенсии по старости необходимо достигнуть пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Также требуется накопить минимум 30 пенсионных баллов и иметь не менее 15 лет страхового стажа. Второй способ накопления пенсии: самозанятые могут заключить договор на долгосрочные сбережения, что позволяет получить государственное софинансирование взносов. При доходе до 80 тысяч рублей в месяц размер софинансирования равен сумме взносов. Софинансирование составляет 50% от взносов, если месячный доход находится на уровне от 80 до 150 тысяч рублей, и 25% в случае, если доход превышает 150 тысяч рублей. Максимальная сумма государственного софинансирования не может превышать 36 тысяч рублей в год. Для самозанятых, которые также являются наемными работниками, предусмотрена возможность получения налогового вычета на долгосрочные сбережения, при условии уплаты налога на доходы физических лиц. Такой вычет позволяет ежегодно не уплачивать налог с доходов до 400 тысяч рублей. Кроме того, самозанятые могут перевести свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений. В дальнейшем самозанятые могут получать либо пожизненные периодические выплаты, либо срочные периодические выплаты на срок не менее 10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...