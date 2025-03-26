Мишустин: экономика РФ растет быстрее всех

Мишустин: экономика РФ превышает показатели Европы
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Михаил Мишустин отметил рост российской экономики
Михаил Мишустин отметил рост российской экономики Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ продемонстрировала значительный рост, который превысил показатели европейских стран. Рост ВВП России в 2024 году достиг 4,1%, что существенно выше, чем в среднем у развитых стран.

«Уже второй год подряд экономика России движется темпами, превышающими среднемировые. Россия входит в „четверку“ крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — подчеркнул Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». За последние два года рост российской экономики превысил европейский более чем в шесть раз, добавил премьер-министр. 

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ продемонстрировала значительный рост, который превысил показатели европейских стран. Рост ВВП России в 2024 году достиг 4,1%, что существенно выше, чем в среднем у развитых стран. «Уже второй год подряд экономика России движется темпами, превышающими среднемировые. Россия входит в „четверку“ крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — подчеркнул Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». За последние два года рост российской экономики превысил европейский более чем в шесть раз, добавил премьер-министр. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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