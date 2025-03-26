Мишустин: экономика РФ растет быстрее всех

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ продемонстрировала значительный рост, который превысил показатели европейских стран. Рост ВВП России в 2024 году достиг 4,1%, что существенно выше, чем в среднем у развитых стран.
«Уже второй год подряд экономика России движется темпами, превышающими среднемировые. Россия входит в „четверку“ крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — подчеркнул Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». За последние два года рост российской экономики превысил европейский более чем в шесть раз, добавил премьер-министр.
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