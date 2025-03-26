Мишустин: реальные доходы россиян растут

Реальные доходы россиян начали расти. Это стало возможным благодаря реализации социальных программ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения, в том числе — и благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил почти восемь с половиной процентов», — сказал Мишустин во время ежегодного отчета правительства. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». Политик подчеркнул влияние этих программ на увеличение потребительского спроса.
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