Мишустин: реальные доходы россиян растут

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Мишустин заявил, что доходы россиян стали расти
Мишустин заявил, что доходы россиян стали расти Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

Реальные доходы россиян начали расти. Это стало возможным благодаря реализации социальных программ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения, в том числе — и благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил почти восемь с половиной процентов», — сказал Мишустин во время ежегодного отчета правительства. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». Политик подчеркнул влияние этих программ на увеличение потребительского спроса.

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Реальные доходы россиян начали расти. Это стало возможным благодаря реализации социальных программ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения, в том числе — и благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил почти восемь с половиной процентов», — сказал Мишустин во время ежегодного отчета правительства. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». Политик подчеркнул влияние этих программ на увеличение потребительского спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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