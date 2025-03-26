Больше россиян стало следить за своим здоровьем

Мишустин: за шесть лет россияне стали проходить осмотры с 1,5 раза больше
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За последние годы россияне стали тщательнее следить за своим здоровьем
За последние годы россияне стали тщательнее следить за своим здоровьем Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

За последние шесть лет россияне стали заметно серьезнее относиться к своему здоровью. В 2024 году, например, профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек. Такие данные озвучил премьер-министр Михаил Мишустин

«В 2024 году профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек. Хотя еще шесть лет назад (в 2019 году) — их было практически в полтора раза меньше», — подчеркнул Мишустин в ходе отчета в Госдуму. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

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За последние шесть лет россияне стали заметно серьезнее относиться к своему здоровью. В 2024 году, например, профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек. Такие данные озвучил премьер-министр Михаил Мишустин.  «В 2024 году профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек. Хотя еще шесть лет назад (в 2019 году) — их было практически в полтора раза меньше», — подчеркнул Мишустин в ходе отчета в Госдуму. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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