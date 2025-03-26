Премьер министр РФ оценил качество образования в стране

Мишустин: Россия входит в десятку мировых лидеров по качеству образования
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Мишустин заявил, что по качеству образования РФ входит в десятку лидеров мира
Мишустин заявил, что по качеству образования РФ входит в десятку лидеров мира Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

Россия входит в десятку мировых лидеров по качеству образования. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, положительно оценив качество образования в стране и отметив значительные успехи российских школьников на международных олимпиадах.

«По качеству образования Россия в десятке ведущих государств, а наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места», — отметил Мишустин во время ежегодного отчета правительству. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

Премьер подчеркнул, что в 2024 году школьники принесли России 42 медали на международных олимпиадах, включая 31 золотую, девять серебряных и две бронзовые. По словам Мишустина, заслуги и профессионализм их наставников позволили РФ войти в пятерку лидеров мира по числу и качеству наград.

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Россия входит в десятку мировых лидеров по качеству образования. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, положительно оценив качество образования в стране и отметив значительные успехи российских школьников на международных олимпиадах. «По качеству образования Россия в десятке ведущих государств, а наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места», — отметил Мишустин во время ежегодного отчета правительству. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Премьер подчеркнул, что в 2024 году школьники принесли России 42 медали на международных олимпиадах, включая 31 золотую, девять серебряных и две бронзовые. По словам Мишустина, заслуги и профессионализм их наставников позволили РФ войти в пятерку лидеров мира по числу и качеству наград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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