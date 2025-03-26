Россиян ждет двухэтапная индексация пенсий в 2026 году

В России с 2026 года планируется переход на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Сначала будет индексация согласно инфляции прошлого года, а затем — с учетом роста доходов от Социального фонда России. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«С 2026 года мы перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. В феврале будет доиндексация по инфляции предыдущего года. А с апреля с учетом роста доходов социального фонда», — подчеркнул Мишустин во время отчета правительства в Госдуму. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».
Там же Мишустин рассказал, что социальные пенсии будут проиндексированы уже в этом году — в апреле. Он также пообещал выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.
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