Мишустин анонсировал выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин анонсировал выплаты ветеранам ВОВ
Мишустин анонсировал выплаты ветеранам ВОВ Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. Эти выплаты будут осуществляться в беззаявительном порядке и перечислены автоматически в апреле-мае.

«В беззаявительном порядке, соответственно, будет предоставлена выплата, которая введена президентом в связи с 80-летием Победы, для ветеранов Великой Отечественной войны. Ее перечислят, кстати, автоматически в апреле-мае месяце», — сказал Мишустин во время отчета правительства страны в Госдуму. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24».

Также Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий. Она должна произойти в апреле. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. Эти выплаты будут осуществляться в беззаявительном порядке и перечислены автоматически в апреле-мае. «В беззаявительном порядке, соответственно, будет предоставлена выплата, которая введена президентом в связи с 80-летием Победы, для ветеранов Великой Отечественной войны. Ее перечислят, кстати, автоматически в апреле-мае месяце», — сказал Мишустин во время отчета правительства страны в Госдуму. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24». Также Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий. Она должна произойти в апреле. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...