Мишустин анонсировал выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. Эти выплаты будут осуществляться в беззаявительном порядке и перечислены автоматически в апреле-мае.
«В беззаявительном порядке, соответственно, будет предоставлена выплата, которая введена президентом в связи с 80-летием Победы, для ветеранов Великой Отечественной войны. Ее перечислят, кстати, автоматически в апреле-мае месяце», — сказал Мишустин во время отчета правительства страны в Госдуму. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24».
Также Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий. Она должна произойти в апреле.
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