«Мама с ребенком не общается полгода»: адвокат Прилучного — о спорной ситуации с сыном артистов

Актриса Агата Муцениеце не стремится общаться с сыном Тимофеем и делает это исключительно перед очередным судебным заседанием. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила адвокат Оксана Даниелова, представляющая интересы актера Павла Прилучного.
«Мама с Тимофеем не общается, хотя ребенок предпринимал такие попытки. Мама пишет сообщения только накануне судебных процессов. Последнее сообщение от нее было 17 октября. То есть Агата не поздравила ребенка ни с днем рождения, ни с Новым годом. Попыток связаться с сыном со стороны матери не было ни в каком виде», — говорит правозащитница.
Даниелова отметила, что разговоры о том, что суд установил место проживание ребенка с мамой, не соответствуют действительности. Такое решение было принято в качестве временной меры на период рассмотрения дела. «Это обеспечение иска, было исполнено на тот момент в пользу мамы. Делалось как пробный вариант решения. Оно показало свою несостоятельность, потому что ребенок настаивает на проживании с отцом, это его мнение», — объяснила адвокат.
18 октября прошлого года была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, заключение которой уже получено. Согласно ему, Тимофей сам решил жить с папой. «В его заключении мнение ребенка Тимофея о проживании с отцом независимо от давления кого-либо от родителей, категорично и сформировано самостоятельно. Ребенок просто хочет расти, воспитываться и получать заботу от отца, чего он не получает от матери. Последний раз они встретились в магазине, Агата рассказывала эту историю. Она вела себя не совсем корректно, поэтому встреча не сложилась», — пояснила адвокат.
Агата Муцениеце сегодня проиграла бывшему мужу суд по увеличению алиментов на детей. В настоящий момент 12-летний Тимофей живет с папой и его новой женой Зепюр Брутян. Дочь Мия осталась жить с мамой. На день рождения девочки, который был 3 марта, брат, судя по фотографиям из запрещенной соцсети Муцениеце, не явился.
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