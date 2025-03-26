Восстановление функционирования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для начала производства электроэнергии потребует не менее одного года. Россия сделает все без помощи Украины или других стран, у государства есть необходимые ресурсы и компетенции для выполнения этих работ. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
«Подготовка Запорожской АЭС к запуску и сам процесс перевода станции в режим генерации займет не менее года. <...> Российская Федерация в состоянии сделать все это самостоятельно, никакая помощь Украины или других стран нам не нужна», — заявил Черничук. Его слова передает ТАСС.
Так, для запуска генерации электроэнергии на ЗАЭС нужно провести ряд технических мероприятий и тестов, а также разработать схему поставок электроэнергии. Кроме того, предстоит решить проблему с водоснабжением, возникшую после разрушения ВСУ Каховской дамбы и последующего осушения водохранилища. Юрий Черничук также подчеркнул, что ключевым условием для начала работ по запуску станции является прекращение боевых действий.
В МИД России 25 марта заявили о невозможности передачи ЗАЭС или контроля над ней Украине или какому-либо другому государству. Также было высказано мнение о недопустимости совместной эксплуатации станции с другими государствами. В контексте тесного взаимодействия разведывательных служб стран НАТО и Украины, обладающих значительным диверсионным потенциалом, представителям этих государств временный доступ на территорию ЗАЭС также считается невозможным.
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