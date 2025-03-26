Директор ЗАЭС попросил не вмешиваться США и Украину в его работу

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Россия самостоятельно подготовит и переведет ЗАЭС в режим генерации электроэнергии
Россия самостоятельно подготовит и переведет ЗАЭС в режим генерации электроэнергии Фото:

Восстановление функционирования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для начала производства электроэнергии потребует не менее одного года. Россия сделает все без помощи Украины или других стран, у государства есть необходимые ресурсы и компетенции для выполнения этих работ. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

«Подготовка Запорожской АЭС к запуску и сам процесс перевода станции в режим генерации займет не менее года. <...> Российская Федерация в состоянии сделать все это самостоятельно, никакая помощь Украины или других стран нам не нужна», — заявил Черничук. Его слова передает ТАСС. 

Так, для запуска генерации электроэнергии на ЗАЭС нужно провести ряд технических мероприятий и тестов, а также разработать схему поставок электроэнергии. Кроме того, предстоит решить проблему с водоснабжением, возникшую после разрушения ВСУ Каховской дамбы и последующего осушения водохранилища. Юрий Черничук также подчеркнул, что ключевым условием для начала работ по запуску станции является прекращение боевых действий.

В МИД России 25 марта заявили о невозможности передачи ЗАЭС или контроля над ней Украине или какому-либо другому государству. Также было высказано мнение о недопустимости совместной эксплуатации станции с другими государствами. В контексте тесного взаимодействия разведывательных служб стран НАТО и Украины, обладающих значительным диверсионным потенциалом, представителям этих государств временный доступ на территорию ЗАЭС также считается невозможным.

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Восстановление функционирования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для начала производства электроэнергии потребует не менее одного года. Россия сделает все без помощи Украины или других стран, у государства есть необходимые ресурсы и компетенции для выполнения этих работ. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. «Подготовка Запорожской АЭС к запуску и сам процесс перевода станции в режим генерации займет не менее года. <...> Российская Федерация в состоянии сделать все это самостоятельно, никакая помощь Украины или других стран нам не нужна», — заявил Черничук. Его слова передает ТАСС.  Так, для запуска генерации электроэнергии на ЗАЭС нужно провести ряд технических мероприятий и тестов, а также разработать схему поставок электроэнергии. Кроме того, предстоит решить проблему с водоснабжением, возникшую после разрушения ВСУ Каховской дамбы и последующего осушения водохранилища. Юрий Черничук также подчеркнул, что ключевым условием для начала работ по запуску станции является прекращение боевых действий. В МИД России 25 марта заявили о невозможности передачи ЗАЭС или контроля над ней Украине или какому-либо другому государству. Также было высказано мнение о недопустимости совместной эксплуатации станции с другими государствами. В контексте тесного взаимодействия разведывательных служб стран НАТО и Украины, обладающих значительным диверсионным потенциалом, представителям этих государств временный доступ на территорию ЗАЭС также считается невозможным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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