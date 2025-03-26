Володин и Мишустин поспорили о скромности Силуанова

Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили работу депутатов и министров, поспорив об их скромности. Председатель правительства подчеркнул, что с уважением относится к работе всех чиновников. В ходе диалога был в положительном ключе упомянут министр финансов России Антон Силуанов, работу которого положительно отметили в Госдуме назвав при этом скромным.
«Вот Силуанов скромный. Он даже сейчас сидит, скромный», — обозначил Володин в разговоре с Мишустиным во время отчета правительства в Госдуму. Тот ответил, что все министры работают в едином механизме и он с уважением относится к каждому из них, благодаря их эффективной работе. Председатель Госдумы, реагируя на эти слова отметил, что скромность может проявляться по-разному. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». Также положительно отметили работу министр внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.