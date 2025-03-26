Володин и Мишустин поспорили о скромности Силуанова

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Михаил Мишустин (справа) и Вячеслав Володин (слева) обсудили скромность депутатов и министров
Михаил Мишустин (справа) и Вячеслав Володин (слева) обсудили скромность депутатов и министров Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили работу депутатов и министров, поспорив об их скромности. Председатель правительства подчеркнул, что с уважением относится к работе всех чиновников. В ходе диалога был в положительном ключе упомянут министр финансов России Антон Силуанов, работу которого положительно отметили в Госдуме назвав при этом скромным. 

«Вот Силуанов скромный. Он даже сейчас сидит, скромный», — обозначил Володин в разговоре с Мишустиным во время отчета правительства в Госдуму. Тот ответил, что все министры работают в едином механизме и он с уважением относится к каждому из них, благодаря их эффективной работе. Председатель Госдумы, реагируя на эти слова отметил, что скромность может проявляться по-разному. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». Также положительно отметили работу министр внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. 

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Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили работу депутатов и министров, поспорив об их скромности. Председатель правительства подчеркнул, что с уважением относится к работе всех чиновников. В ходе диалога был в положительном ключе упомянут министр финансов России Антон Силуанов, работу которого положительно отметили в Госдуме назвав при этом скромным.  «Вот Силуанов скромный. Он даже сейчас сидит, скромный», — обозначил Володин в разговоре с Мишустиным во время отчета правительства в Госдуму. Тот ответил, что все министры работают в едином механизме и он с уважением относится к каждому из них, благодаря их эффективной работе. Председатель Госдумы, реагируя на эти слова отметил, что скромность может проявляться по-разному. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». Также положительно отметили работу министр внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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