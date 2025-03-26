Председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно отметил работу министра финансов Антона Силуанова. Он привел в пример улучшение доходной части страны на 26% в 2024 году, которого удалось достигнуть благодаря работе министра.
«Говоря об итогах доходной части, он увеличился на 26% в 2024 году. Мы отмечаем [Антона] Силуанова. Раньше был лучший министр мира, а с бюджетом были проблемы. А сейчас лучший министр, которому аплодирует Госдума, бюджет растет», — подчеркнул Володин во время отчета правительства в Госдуму.
До этого Силуанова охарактеризовали как скромного человека, который просто выполняет свою работу. Такие качества министра озвучил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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