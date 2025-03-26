Диетолог раскрыла неожиданные свойства арахисовой халвы

Арахисовая халва — один из самых популярных десертов, который считают полезным лакомством. Однако за ее аппетитной сладостью кроется немало подводных камней. Чем полезная арахисовая халва, кому придется вычеркнуть ее из рациона навсегда и как найти ту самую, которая будет безопасной и качественной, URA.RU рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
Арахисовая халва: что это такое и из чего ее делают
Арахисовая халва — кондитерское изделие, приготовленное из обжаренных и измельченных ядер арахиса, сахара (или его заменителей) и пенообразователя (обычно это корень солодки или мыльный корень). В зависимости от рецептуры, в халву могут добавлять различные ингредиенты: ванилин, какао-порошок, изюм, кунжут, семена подсолнечника и другие добавки, которые влияют на вкус и текстуру продукта.
Основной компонент — арахис — придает халве характерный ореховый вкус и делает ее достаточно питательной. Процесс приготовления состоит из нескольких шагов: сначала арахис обжаривают, затем готовят сахарный сироп, после чего взбивают массу с добавлением специального вещества для образования пены (пенообразователя) и, наконец, придают ей нужную форму.
Состав и калорийность арахисовой халвы
Арахисовая халва — продукт с высокой энергетической ценностью. В среднем, калорийность 100 грамм арахисовой халвы составляет от 500 до 550 ккал. Это обусловлено высоким содержанием жиров (около 30-40 грамм) и углеводов (около 40-50 грамм), в основном за счет добавленного сахара. Белка в арахисовой халве содержится около 10-15 грамм на 100 грамм продукта.
Кроме основных макронутриентов, арахисовая халва содержит:
- Витамины группы B: Тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пиридоксин (B6), фолиевая кислота (B9).
- Минералы: Кальций, фосфор, магний, калий, железо, цинк, медь, марганец.
- Клетчатку: Пищевые волокна, способствующие нормализации работы кишечника.
Впрочем, точный состав и калорийность могут варьироваться в зависимости от производителя и используемых ингредиентов.
Польза арахисовой халвы
Арахисовая халва богата растительным белком, кальцием, фосфором и витаминами группы B, отметила диетолог Русакова. «Эти витамины положительно влияют на нервную систему, повышают концентрацию внимания и обучаемость», — пояснила эксперт URA.RU.
По словам специалиста, клетчатка, содержащаяся в арахисе, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. «А магний в комплексе с другими минералами способен повысить иммунитет», — добавила она.
Вред арахисовой халвы и противопоказания
Несмотря на ряд полезных свойств, у арахисовой халвы есть и недостатки. Главный из них, по мнению Дарьи Русаковой, — высокое содержание сахара. «При чрезмерном употреблении это грозит избыточной массой тела и развитием сахарного диабета», — предупреждает она.
Специалист подчеркивает, что арахис, как и другие орехи, — сильный аллерген. «Поэтому вводить данный продукт в рацион нужно с осторожностью», — говорит диетолог.
Кому нельзя есть арахисовую халву:
Людям с аллергией на арахис или другие компоненты халвы.
- Людям с сахарным диабетом (с осторожностью и в ограниченных количествах, после консультации с врачом).
- Людям с ожирением или избыточной массой тела (в ограниченных количествах).
- Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения (гастрит, язва, панкреатит).
- Детям до 3-х лет (из-за риска аллергии и высокой калорийности).
Сколько арахисовой халвы можно есть в день
Здоровым людям без аллергических реакций употреблять не более 30 грамм халвы в день, отметила Русакова. «Превышение нормы в 50 грамм и более повлечет за собой избыточное потребление калорий, — объясняет она. — Это может привести к проблемам с весом и пищеварением». Диетолог советует есть халву только в качестве десерта и не чаще двух раз в неделю.
Как выбрать качественную арахисовую халву
Вот на что надо обратить внимание при выборе арахисовой халвы:
- Состав: В идеале, в составе должно быть минимальное количество ингредиентов: арахис, сахар (или его заменители), пенообразователь. Избегайте продуктов с большим количеством искусственных добавок, ароматизаторов и консервантов.
- Внешний вид: Качественная халва имеет однородную структуру, без видимых крупных кусков сахара или неперемолотых орехов. Цвет может варьироваться от светло-бежевого до темно-коричневого, в зависимости от степени обжарки арахиса и наличия добавок (например, какао).
- Консистенция: Халва должна быть достаточно плотной, но при этом легко ломаться и крошиться. Она не должна быть слишком сухой или, наоборот, слишком влажной и липкой.
- Запах: Качественная арахисовая халва имеет приятный ореховый аромат, без посторонних запахов (прогорклости, плесени).
- Срок годности и условия хранения: Всегда проверяйте срок годности продукта и соблюдайте условия хранения, указанные на упаковке. Обычно халву хранят в сухом, прохладном месте, в герметичной упаковке.
- Производитель: Отдавайте предпочтение проверенным производителям, которые следят за качеством своей продукции.
Чем заменить арахисовую халву
Диетолог советует употреблять вместо халвы цельный арахис. Он, в отличие от переработанного продукта, сохраняет все полезные вещества ореха в первозданном виде и, что немаловажно, не содержит добавленного сахара — основного «камня преткновения» в вопросе пользы халвы.
Как хранить арахисовую халву
Правильное хранение арахисовой халвы помогает сохранить ее свежесть, вкус и текстуру. Вот несколько советов:
- Герметичная упаковка: Храните халву в герметичном контейнере или плотно закрытом пакете, чтобы предотвратить попадание влаги и воздуха.
- Прохладное и сухое место: Идеальное место для хранения халвы — прохладное, сухое и темное место, например, кухонный шкаф или кладовая. Избегайте хранения рядом с источниками тепла (плита, духовка) и прямых солнечных лучей.
- Холодильник (по желанию): В жаркую погоду или при длительном хранении халву можно поместить в холодильник, но обязательно в герметичной упаковке, чтобы она не впитала посторонние запахи.
- Срок годности: Обращайте внимание на срок годности, указанный на упаковке. Обычно арахисовая халва хранится от нескольких месяцев до года, в зависимости от состава и условий хранения.
Рецепт арахисовой халвы
Арахисовую халву используют:
- В выпечке: Добавлять в тесто для печенья, кексов, маффинов, тортов, придавая им ореховый вкус и аромат.
- В десертах: Использовать как начинку для конфет, пирожных, рулетов, тарталеток.
- В мороженом и йогуртах: Добавлять кусочки халвы в мороженое или йогурт для придания текстуры и сладости.
- В кашах и мюсли: Посыпать халвой утреннюю кашу или мюсли для дополнительного вкуса и питательности.
- В соусах и кремах: Измельченную халву можно добавлять в соусы и кремы для придания им орехового оттенка.
Простой рецепт домашней арахисовой халвы:
Ингредиенты:
- Арахис (очищенный, сырой) — 200 г
- Сахар — 150 г
- Вода — 50 мл
- Мед — 1 ст. ложка (по желанию)
- Ванилин — щепотка (по желанию)
Приготовление: обжарьте арахис на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая. Остудите и измельчите в блендере или кофемолке до состояния муки. В кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите до кипения и варите на среднем огне, пока сироп не загустеет (проба на «мягкий шарик»).
Снимите сироп с огня, добавьте мед (если используете) и ванилин. Тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте арахисовую муку в сироп, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Выложите полученную массу в форму, застеленную пергаментной бумагой, разровняйте и оставьте до полного остывания. Нарежьте халву на порционные кусочки и подавайте к столу.
Какие еще есть виды халвы: от классики до экзотики
- Подсолнечная халва: самый распространенный и доступный вид халвы в России и странах СНГ. Изготавливается из семян подсолнечника, имеет характерный вкус и аромат. Богата витамином E и ненасыщенными жирными кислотами.
- Кунжутная халва (тахинная): популярна на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Изготавливается из семян кунжута (тахини), имеет нежный, слегка горьковатый вкус. Источник кальция, железа и магния.
- Ореховая халва: помимо арахисовой, существует халва из других видов орехов: грецких, миндаля, кешью, фисташек. Каждый вид ореха придает халве свой неповторимый вкус и аромат. Ореховая халва богата полезными жирами, белком и микроэлементами.
- Шоколадная халва: разновидность халвы с добавлением какао-порошка или шоколада. Имеет насыщенный шоколадный вкус и аромат.
- Халва с добавками: есть немало вариантов халвы с различными добавками: изюмом, цукатами, сухофруктами, кокосовой стружкой, семенами льна, маком и другими. Эти добавки обогащают вкус и текстуру халвы.
- Мраморная халва: сочетает в себе два или более вида халвы (например, подсолнечную и шоколадную), создавая красивый мраморный рисунок.
- Воздушная халва: отличается более легкой и пористой текстурой, достигаемой за счет особого способа взбивания массы.
- Самаркандская халва: традиционный узбекский десерт. Имеет более мягкую и влажную консистенцию, часто готовится с добавлением сливочного масла, сухофруктов и орехов.
- Кокандская халва:. готовится из грецких орехов, сахара, меда, сливочного масла.
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