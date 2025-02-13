Топ-7 необычных рецептов с халвой

Халва — восточный десерт из сахара, орехов или семян. Это лакомство обожают миллионы сладкоежек по всему миру. URA.RU собрало топ-7 рецептов с халвой для детей и взрослых.
Торт «Славянка» с халвой
По этому рецепту получается очень нежный и устойчивый бисквит. Сливочный крем придает десерту нежный вкус.
Ингредиенты: масло сливочное (280 гм), яйца (4 штуки), сгущенное молоко (180 гм), мука пшеничная (75 гм), сахар (125 гм), халва (80 гм), разрыхлитель (1 ч. Ложка), ванильный сахар (1 ч. Ложка), картофельный крахмал.
Приготовление: взбейте яйца с сахаром до получения устойчивых пиков. Затем аккуратно введите в смесь просеянные муку, крахмал и разрыхлитель, перемешивая содержимое мягкими движениями лопатки. Равномерно распределите тесто по противню.
Противень поместите на средний уровень предварительно разогретой духовки и выпекайте в течение 12-15 минут до приобретения светло-золотистого оттенка. После выпекания переложите тесто вместе с пергаментом на решетку для охлаждения до комнатной температуры. Аккуратно снимите бумагу, после чего положите тесто на ровную поверхность и подрежьте неровные края.
Для крема взбейте мягкое сливочное масло с измельченной халвой, сгущенным молоком и ванилином. Соберите торт, промазывая каждый корж кремом и покрывая верх и бока торта. Посыпьте верх и бока торта заранее приготовленной крошкой. Готовый торт поставьте в холодильник на 5-6 часов.
Торт «Лакомка» с кремом из халвы
Торт с халвой станет одним их самых любимых блюд в вашей семье. Отлично подходит для праздничного стола.
Ингредиенты: слоеное тесто, яйца (3 шт), маргарин (150 гм), сахар (350 гм) молоко (150 гм), халва (200 г), сливочное масло (200 гм), орех (200 гм), сметана (120 гм).
Приготовление: разложите на пергаменте два тонких слоя теста. Взбейте белки до образования пены. Постепенно, в несколько этапов и не прекращая процесс взбивания, добавьте сахар. В результате должна получиться глянцевая смесь с устойчивыми пиками. Равномерно распределите половину этой белковой массы на каждый из коржей, затем посыпьте каждый из них половиной грубо нарезанных орехов.
Выпекайте каждый корж в предварительно разогретой до 170 градусов Цельсия духовке в течение приблизительно 20 минут. Безе должно приобрести золотистый оттенок, хотя внутри оно может остаться немного влажным. Молоко подогрейте с сахаром до полного его растворения, после чего добавьте нарезанную халву.
Торт с халвой
Этот торт быстр в приготовлении и необычно вкусен. Изюминку этому торту придает халва, которая добавляется в крем.
Ингредиенты:
для теста: мука, яйца (2 шт), сахар.
для крема: халва (30 гм), яичные желтки (1 шт), сливочное масло (95 гм), сгущенное молоко (55 гм), сахарная пудра (8 гм), ванилин.
Приготовление: в чашу разбейте яйца, добавьте к ним сахар. Тщательно взбейте до получения однородной светлой пены. Муку просейте и аккуратно введите в смесь, затем вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом. Разогреть духовку и выпекать бисквит в течение 12-15 минут до полной готовности. После извлечения из духовки дайте бисквиту немного остыть, затем аккуратно снимите его с пергамента, обрежьте неравномерные края и разделите на три равные части. Оставшиеся обрезки сохраните для дальнейшего использования.
Для приготовления крема начните с взбивания мягкого масла до легкости и пышности. Добавьте халву в масло, перемешайте. Отделите желток от белка, введите желток в массу с кремом. Далее добавьте сгущенное молоко и сахарную пудру, тщательно все перемешайте миксером до однородности.
Промажьте каждый слой бисквита кремом и аккуратно соберите торт, уложив слои друг на друга на бумаге для выпечки. Кремом также покройте бока и верхнюю часть торта. Измельчите оставшиеся обрезки бисквита до состояния крошки и обсыпьте ею весь торт со всех сторон. Поставьте торт в холодильник на 12 часов.
Рулет с халвой
Этот рулет — настоящий праздник для сладкоежки. Для начинки можно взять белый или темный шоколад, а также использовать халву разных видов, включить в состав орехи.
Ингредиенты: сметана (200 гм), растительное масло (100 мл), ванильный экстракт (5 мл), соль, сахарная пудра (60 гм), пшеничная мука (350 гм), разрыхлитель (5 гм).
Приготовление: соединяем сметану, растительное масло, ванильный экстракт, щепотку соли и сахарную пудру. Просеиваем муку вместе с разрыхлителем в отдельную емкость, перемешиваем, добавляем их к остальным ингредиентам. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник на полчаса. Разворачиваем и выкладываем на рабочую поверхность. Раскатываем тесто в пласт толщиной 3-4 мм.
Тонким слоем распространяем по поверхности пласта шоколад, раскладываем кусочки халвы. Сворачиваем пласт в рулет и кладем его на противень, застеленный пекарской бумагой. Ставим в духовку запекаться на 35-40 минут — до золотистого цвета. Готовому рулету даем полностью остыть, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
Пирог с халвой
Очень вкусный и простой в приготовлении пирог с халвой, который готовится в духовке. Получается очень мягким и рассыпчатым.
Ингредиенты: сливочное масло (85 гм), сахарная пудра (100 гм), яйца (2 шт), пшеничная мука (200 гм), разрыхлитель (0,75 стол. л.), сода 0,75 (чайн. л.), сметана (130 гм).
Для начинки: сливочное масло (60 гм), грецкие орехи (120 гм), молотая корица (1 чайн.л.), халва (170 гм), коричневый сахар.
Приготовление: форму 12 на 25 см смазываем сливочным маслом. Основание и стороны формы выравниваем полосами пергаментной бумаги. Грецкие орехи, грубо режем на несколько частей. Халвы нарезаем кусочками по 3 см. Готовим начинку: сливочное масло кладем в кастрюльку и ставим ее на слабый огонь. Растапливаем масло, а потом оставляем на огне еще на несколько минут, пока масло не станет светло-коричневым и не появится ореховый запах. Снимаем с огня и даем остыть. Когда масло остынет, перемешиваем его с орехами и молотой корицей. Делим смесь на две части, в одну из которых вмешиваем сахар.
Готовим тесто: взбиваем сливочное масло, яйца и сахарную пудру. Просеиваем муку вместе с разрыхлителем и содой, насыпаем щепотку морской соли, перемешиваем. Теперь поочередно вводим мучную смесь и сметану порциями в яичную массу. Выкладываем половину теста в форму для запекания, выкладываем орехово-коричную смесь без сахара, а сверху распределяем кусочки халвы. Ставим форму с будущим пирогом в духовку на 40-45 минут. Оставляем пирог в форме остывать в течение 20 минут, после чего аккуратно извлекаем его из формы. Снимаем с пирога пергамент и даем ему полностью остыть.
Торт с халвой, финиками, миндалем и фисташками
Торт с халвой — очень вкусный и потрясающе красивый. Все в этом торте идеально и гармонично, а готовить его просто и быстро — не более полутора часов.
Ингредиенты: яичные белки (6 шт), сахар (200 гм), халва (500 гм), финики (200 гм), клюква (200 гм), миндальная мука (125 гм), фисташки (50 гм), миндаль (50 гм), белый шоколад (120 гм), сливочное масло.
Приготовление: халву режем кусочками в 1 см. Финики и фисташки нарезаем грубо кусочками. Белый шоколад, предназначенный для теста, трем на крупной терке. Белки начинаем взбивать сразу на высокой скорости миксера. Добавляем сахар не прекращая взбивания. В белковую массу добавляем шоколадную стружку, халву, финики, клюкву, миндальную муку, фисташки, миндаль. Наливаем розовую воду. Аккуратно перемешиваем все и выкладываем тесто в подготовленную форму.
Ставим форму в духовку на 1 час, после извлекаем из духовки и даем остыть выпечке в форме. В маленькую кастрюльку наливаем сливки, ломаем белый шоколад. Ставим кастрюльку на слабый огонь и, помешивая, ждем, когда шоколад полностью растворится. Снимаем кастрюлю с огня, оставляем остывать смесь, перемешивая ее каждые 2 минуты. Извлекаем торт из формы, сверху заливаем глазурью, посыпаем фисташками.
Горячий шоколад с халвой
Этот напиток оценят любители шоколада. Получается очень ароматно и вкусно.
Ингредиенты: какао (1 стол. л.), молоко (300 мл), вода (100 мл), шоколад (60 грамм), сахар (2 чайн. л.), халва.
Приготовление: для приготовления горячего шоколада необходимо смешать какао-порошок с теплым молоком и водой. Смесь ставят на средний огонь и доводят до кипения, после чего варят в течение 1-2 минут. В процессе кипения добавляют сахар и шоколад, примерно 60 граммов, хотя количество можно увеличить по вкусу. В данном случае используется молочный шоколад с кусочками карамели. Важно тщательно перемешать содержимое кастрюли, чтобы сахар и шоколад полностью растворились.
Халву нужно разломать на мелкие кусочки. Готовый горячий шоколад следует налить в чашку, сверху посыпать чайной ложкой халвы и подавать к столу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.