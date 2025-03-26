112: гендиректор агрохолдинга «Русагро» задержан вместе с основателем

В Москве вместе с основателем холдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем задержан генеральный директор компании «Русагро» Тимур Липатов, сообщают telegram-каналы. Задержание, по предварительным данным, произошло в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере и незаконном захвате земель.
«В Москве задержаны основатель холдинга „Русагро“ Вадим Мошкович и его генеральный директор Тимур Липатов... [Они] проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере и незаконном захвате земель», — пишет telegram-канал 112. В офисах «Русагро» в таких городах, как Белгород, Москва, Тамбов и Саратов, проводятся обыски. Сейчас Мошкович и Липатов проходят допросы.
Ранее стало известно о задержании основателя агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатора Белгородской области Вадима Мошковича. Официальных заявлений о задержании на данный момент не поступало.
URA.RU получило комментарий от пресс-службы компании. Представители «Русагро» уточнили, что на данный момент они не располагают информацией, которая позволила бы подтвердить или опровергнуть сообщения о задержании Мошковича и Липатова.
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