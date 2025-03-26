Мишустин пересмотрит налоговые льготы

Мишустин анонсировал полную инвентаризацию налоговых льгот
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Михаил Мишустин предложил провести полную инвентаризацию налоговых льгот
Михаил Мишустин предложил провести полную инвентаризацию налоговых льгот Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости проведения полной инвентаризации налоговых льгот. По его словам, правительство делает так, чтобы льготы распределялись по принципу справедливости. 

«По предложениям налоговым: ту настройку, которую мы делали, она, в первую очередь, направлена на обеспечение справедливости... По эффективности налоговых льгот, по данным Счетной палаты РФ, необходимо будет провести инвентаризацию. Абсолютно согласен, нужно будет провести полную инвентаризацию», — пояснил Мишустин во время отчета правительства 26 марта. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Он обозначил, что необходимо сделать все возможное, чтобы льготное распределение происходило наиболее эффективно. 

Мишустин в ходе отчета также затронул необходимость усиления контроля за ценовым распределением, чтобы избежать рост цен. Он также анонсировал ряд пенсионных индексаций в ближайшем будущем. 

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости проведения полной инвентаризации налоговых льгот. По его словам, правительство делает так, чтобы льготы распределялись по принципу справедливости.  «По предложениям налоговым: ту настройку, которую мы делали, она, в первую очередь, направлена на обеспечение справедливости... По эффективности налоговых льгот, по данным Счетной палаты РФ, необходимо будет провести инвентаризацию. Абсолютно согласен, нужно будет провести полную инвентаризацию», — пояснил Мишустин во время отчета правительства 26 марта. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Он обозначил, что необходимо сделать все возможное, чтобы льготное распределение происходило наиболее эффективно.  Мишустин в ходе отчета также затронул необходимость усиления контроля за ценовым распределением, чтобы избежать рост цен. Он также анонсировал ряд пенсионных индексаций в ближайшем будущем. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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