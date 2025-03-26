Мишустин пересмотрит налоговые льготы

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости проведения полной инвентаризации налоговых льгот. По его словам, правительство делает так, чтобы льготы распределялись по принципу справедливости.
«По предложениям налоговым: ту настройку, которую мы делали, она, в первую очередь, направлена на обеспечение справедливости... По эффективности налоговых льгот, по данным Счетной палаты РФ, необходимо будет провести инвентаризацию. Абсолютно согласен, нужно будет провести полную инвентаризацию», — пояснил Мишустин во время отчета правительства 26 марта. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Он обозначил, что необходимо сделать все возможное, чтобы льготное распределение происходило наиболее эффективно.
Мишустин в ходе отчета также затронул необходимость усиления контроля за ценовым распределением, чтобы избежать рост цен. Он также анонсировал ряд пенсионных индексаций в ближайшем будущем.
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