Мишустин: регулировать цены нужно аккуратно, чтобы не было их роста

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал задействовать все инструменты для регулирования цен на продукты. Однако, по его словам, действовать нужно аккуратно, чтобы не случился ценовой рост.
«Надо задействовать все инструменты, необходимо быть „крайне аккуратным“ с регулированием цен, оно может привести к их росту, заявил Михаил Мишустин во время озвучивания отчета правительства в Госдуму. Трансляцию проводит телеканал „Россия 24“.
До этого Мишустин говорил о том, что правительству совместно с ФАС необходимо применять жесткие меры, чтобы избежать роста цен. По словам премьера, наценка — одна из причин роста стоимости.
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