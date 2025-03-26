На бирже рухнули акции «Русагро» после сообщений о задержании Мошковича

Акции крупнейшего российского агрохолдинга «Русагро» упали на 17,45% — до 186,72 рублей. Такое изменение на биржах связано с сообщениями о задержании основателя холдинга Вадима Мошковича. Соответствующие данные фиксирует Мосбиржа.
«В ходе торгов на Мосбирже 26 марта акции крупнейшего российского агрохолдинга „Русагро“ упали на 17,45% — до 186,72 рублей за бумагу», — отмечается на сайте биржи. Соответствующие данные на момент 15:52 (по Москве) фиксировала Московская биржа.
Несколькими часами ранее стало известно о возможном задержании Мошковича в Москве. Об этом писал Shot. Далее telegram-канал Baza, а также ТАСС и «Интерфакс» сообщили об обысках в филиалах «Русарго». URA.RU связалось с представителями компании для уточнения информации. Там корреспонденту сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании основателя агрохолдинга.
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