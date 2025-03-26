Супруг Вики Цыгановой рассказал о реакции командира «Ахмата» на песню «Труба» об операции «Поток»

Поэт Вадим Цыганов после эпохальной операции «Поток» в Судже написал песню-посвящение нашим героям. О том, как появилась «Труба» и реакции командира «Ахмата» Апти Алаудинова продюсер и его супруга певица Вика Цыганова рассказали в беседе с URA.RU.
«Когда я увидел, что сделали наши ребята, понял, что нужно что-то написать, а вообще не пишется. Бывает такое. Я помолился, и за 15 минут написал эту песню, посвященную нашим ребятам. Мы отправили нашим друзьям из "Ахмата", Апти (Алаудинов) сказал, что это лучшее, им очень понравилось. Но главное другое — эта песня помогает. В сердцах и душах отклик есть. Это видно по нашим просмотрам, за сутки только в Telegram видео набрало более 1,3 миллионов. У Вики это самая на разрыв аорты песня», — пояснил Цыганов.
Вика Цыганова в свою очередь подчеркивает, что для нее каждая песня — как служение. «Чтобы сделать что-то по-настоящему важное, надо вложить свою душу. Я этим и занимаюсь 25 лет», — заявила певица.
«Труба» была написана стремительно и благодаря команде артистов: бек-вокалист Сергей Ручкин написал музыку за 15-20 минут, а монтажер Андрей Сидоров за сутки собрал видео.
А дальше события развивались стремительно. Услышав эту песню, подруга Вики за сутки организовала ей выступление в Екатеринбурге. 27 марта певица выступит на закрытом концерте «Труба» для сотрудников Росгвардии — в их профессиональный праздник.
С Екатеринбургом у пары связана еще одна история: там монастырю на Ганиной яме они подарили поклонный крест, который состоит из курского дуба. В этом всем Вадим и Вика видят божье провидение.
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