Генсек НАТО убил надежду руководства Украины

Рютте: Украина не станет членом НАТО после мирных переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Рютте высказался о вступлении Украины в НАТО
Рютте высказался о вступлении Украины в НАТО Фото:

Украина не станет членом НАТО в ближайшей перспективе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Однако он добавил, что это не исключает возможности ее вступления в будущем.

«Мы никогда не заявляли, что Украина присоединится к НАТО в результате текущих мирных переговоров. Однако следует различать текущую ситуацию и то, что может произойти в долгосрочной перспективе», — сказал он во время выступления в Варшавской школе экономики. Выступление транслировалось на официальном аккаунте YouTube НАТО.

В прошлом спецпосланник президента США Дональд Трампа Стив Уиткофф заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, и это решение фактически уже принято. Он также упомянул о возможности предоставления Украине защиты по аналогии с пятой статьей НАТО без формального вступления в альянс. Такое положение подтверждалось и другими высокопоставленными лицами, включая президента России Владимира Путина, который указывал на угрозу безопасности в случае присоединения Украины к НАТО.

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Украина не станет членом НАТО в ближайшей перспективе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Однако он добавил, что это не исключает возможности ее вступления в будущем. «Мы никогда не заявляли, что Украина присоединится к НАТО в результате текущих мирных переговоров. Однако следует различать текущую ситуацию и то, что может произойти в долгосрочной перспективе», — сказал он во время выступления в Варшавской школе экономики. Выступление транслировалось на официальном аккаунте YouTube НАТО. В прошлом спецпосланник президента США Дональд Трампа Стив Уиткофф заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, и это решение фактически уже принято. Он также упомянул о возможности предоставления Украине защиты по аналогии с пятой статьей НАТО без формального вступления в альянс. Такое положение подтверждалось и другими высокопоставленными лицами, включая президента России Владимира Путина, который указывал на угрозу безопасности в случае присоединения Украины к НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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