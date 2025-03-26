Генсек НАТО убил надежду руководства Украины

Украина не станет членом НАТО в ближайшей перспективе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Однако он добавил, что это не исключает возможности ее вступления в будущем.
«Мы никогда не заявляли, что Украина присоединится к НАТО в результате текущих мирных переговоров. Однако следует различать текущую ситуацию и то, что может произойти в долгосрочной перспективе», — сказал он во время выступления в Варшавской школе экономики. Выступление транслировалось на официальном аккаунте YouTube НАТО.
В прошлом спецпосланник президента США Дональд Трампа Стив Уиткофф заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, и это решение фактически уже принято. Он также упомянул о возможности предоставления Украине защиты по аналогии с пятой статьей НАТО без формального вступления в альянс. Такое положение подтверждалось и другими высокопоставленными лицами, включая президента России Владимира Путина, который указывал на угрозу безопасности в случае присоединения Украины к НАТО.
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