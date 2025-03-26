26 марта 2025

Зеленский приехал во Францию ради встречи с Макроном

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский приехал во Францию
Зеленский приехал во Францию Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Париж (Франция). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Целью встречи Зеленского и Макрона станет подготовка саммита стран „коалиции желающих“, готовых предоставить Украине гарантии безопасности», — пишут «Общественные новости». 

Ранее во время брифинга главе Украины Владимиру Зеленскому позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Украинский лидер ответил на звонок, но отказался разговаривать, сославшись на занятость общением с журналистами.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Париж (Франция). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. «Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Целью встречи Зеленского и Макрона станет подготовка саммита стран „коалиции желающих“, готовых предоставить Украине гарантии безопасности», — пишут «Общественные новости».  Ранее во время брифинга главе Украины Владимиру Зеленскому позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Украинский лидер ответил на звонок, но отказался разговаривать, сославшись на занятость общением с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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