Зеленский приехал во Францию ради встречи с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Париж (Франция). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Целью встречи Зеленского и Макрона станет подготовка саммита стран „коалиции желающих“, готовых предоставить Украине гарантии безопасности», — пишут «Общественные новости».
Ранее во время брифинга главе Украины Владимиру Зеленскому позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Украинский лидер ответил на звонок, но отказался разговаривать, сославшись на занятость общением с журналистами.
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