Суд сохранил в должности директора свердловской школы, где буллят сына участника СВО

Директора школы №6 Невьянска (Свердловская область), в которой издеваются над 11-летним мальчиком с особенностями развития, являющимся сыном участника СВО, не отстранят от должности по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Сегодня Невьянским городским судом в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство заместителя руководителя СУ СК России по Свердловской области о временном отстранении от должности директора МАОУ СОШ N?6 Невьянского МО... Суд пришел к выводу, что не представлены какие-либо допустимые и достоверные доказательства того, что подозреваемая, оставаясь на занимаемой должности, может, по версии органа предварительного следствия, воспрепятствовать производству по уголовному делу, и отказал в удовлетворении ходатайства», — рассказали в облсуде.
Следствие утверждало, что руководитель школы знала о случаях буллинга, но не предпринимала соответствующих мер. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.
Об издевательствах над мальчиком с особенностями развития стало известно в конце февраля. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Руководство школы №6, по мнению следствия, было осведомлено о случаях буллинга, но не принимало необходимых мер для их пресечения. Несмотря на уже возбужденное уголовное дело, над ребенком продолжают издеваться.
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