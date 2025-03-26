Трамп введет драконовские тарифы на зарубежные автомобили

Президент Дональд Трамп введет 25% тарифы на все автомобили, которые не производятся в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на заседании кабмина.
«Мы объявим об этом довольно скоро, в течение следующих нескольких дней, вероятно, а затем наступит 2 апреля, это будут взаимные тарифы», — сказал он на заседании кабинета министров, трансляция которого велась в X.
Крупнейшая торговая война, в которую входят, в том числе, и введение тарифов на зарубежные товары, привела к ослаблению американской валюты, вопреки ожиданиям многих экспертов. Что известно о торговой войне Трампа — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.