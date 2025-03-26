26 марта 2025

Трамп введет драконовские тарифы на зарубежные автомобили

Трамп вводит 25% тарифы на все автомобили, кроме произведенных в США
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп продолжает политику высоких тарифов
Трамп продолжает политику высоких тарифов Фото:

Президент Дональд Трамп введет 25% тарифы на все автомобили, которые не производятся в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на заседании кабмина.

«Мы объявим об этом довольно скоро, в течение следующих нескольких дней, вероятно, а затем наступит 2 апреля, это будут взаимные тарифы», — сказал он на заседании кабинета министров, трансляция которого велась в X. 

Крупнейшая торговая война, в которую входят, в том числе, и введение тарифов на зарубежные товары, привела к ослаблению американской валюты, вопреки ожиданиям многих экспертов. Что известно о торговой войне Трампа — в материале URA.RU.

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Президент Дональд Трамп введет 25% тарифы на все автомобили, которые не производятся в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на заседании кабмина. «Мы объявим об этом довольно скоро, в течение следующих нескольких дней, вероятно, а затем наступит 2 апреля, это будут взаимные тарифы», — сказал он на заседании кабинета министров, трансляция которого велась в X.  Крупнейшая торговая война, в которую входят, в том числе, и введение тарифов на зарубежные товары, привела к ослаблению американской валюты, вопреки ожиданиям многих экспертов. Что известно о торговой войне Трампа — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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