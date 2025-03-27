Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

Трамп: США нужна Гренландия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что США поможет обеспечить безопасность в Арктике
Трамп заявил, что США поможет обеспечить безопасность в Арктике Фото:

США необходима Гренландия для обеспечения безопасности. И, более того, это отвечает интересам самой Дании. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас, включая Данию. Если посмотреть на корабли у берегов Гренландии — это Китай, Россия. Мы должны быть там. Если нас там нет, мы не можем говорить о национальной или международной безопасности», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Трамп уже предлагал значительные финансовые инвестиции для присоединения острова к США, обещая экономическое процветание и новые рабочие места. Также Трамп упоминал о возможности использования силы для достижения этой цели, что вызвало тревогу среди европейских союзников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США необходима Гренландия для обеспечения безопасности. И, более того, это отвечает интересам самой Дании. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп. «Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас, включая Данию. Если посмотреть на корабли у берегов Гренландии — это Китай, Россия. Мы должны быть там. Если нас там нет, мы не можем говорить о национальной или международной безопасности», — цитирует Трампа РИА Новости. Ранее Трамп уже предлагал значительные финансовые инвестиции для присоединения острова к США, обещая экономическое процветание и новые рабочие места. Также Трамп упоминал о возможности использования силы для достижения этой цели, что вызвало тревогу среди европейских союзников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...