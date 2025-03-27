Посол РФ в США: в российско-американских отношениях открылось окно возможностей

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Даричев считает, что в международных отношениях открылось окно возможностей
Даричев считает, что в международных отношениях открылось окно возможностей Фото:

В российско-американских отношениях открылось «окно возможностей». Такое мнение высказал посол РФ в США Александр Дарчиев. 

«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях появилось определенное „окно возможностей. Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой (экс-президента США — ред.) Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США“, — сказал Дарчиев РИА Новости, по прилете в США.

Александр Дарчиев, недавно назначенный послом РФ в США, прибыл в Вашингтон, заменив на этом посту Анатолия Антонова, чья дипломатическая миссия завершилась в октябре 2024 года. Назначение Дарчиева было одобрено американской стороной.

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В российско-американских отношениях открылось «окно возможностей». Такое мнение высказал посол РФ в США Александр Дарчиев.  «Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях появилось определенное „окно возможностей. Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой (экс-президента США — ред.) Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США“, — сказал Дарчиев РИА Новости, по прилете в США. Александр Дарчиев, недавно назначенный послом РФ в США, прибыл в Вашингтон, заменив на этом посту Анатолия Антонова, чья дипломатическая миссия завершилась в октябре 2024 года. Назначение Дарчиева было одобрено американской стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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