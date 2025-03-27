В Екатеринбурге задержан директор спортцентра, где ворота упали на ребенка

27 марта 2025 в 10:03 Размер текста - 17 +

Вадим Воробьев под подпиской о невыезде Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловский СКР задержал директора физкультурно-оздоровительного центра «Факел» Вадима Воробьева после ЧП с 11-летним футболистом, на которого упали ворота. Ему избрана мера пресечения, сообщил источник URA.RU. «Руководитель допрошен и помещен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — объяснил собеседник агентства. Ранее Воробьев объяснял URA.RU, что ворота упали на мальчика не во время тренировки — у ребят начались каникулы, и они пришли играть в футбол. Школьник стоял вратарем, пытался отбить мяч, подпрыгнул и повис на перекладине. Ворота рухнули на голову ребенка, он получил серьезные черепно-мозговые травмы. 26 марта маленького спортсмена прооперировали. Его мама благодарила бригаду и водителя скорой, которые быстро домчали с места ЧП до детской девятой больницы. В пресс-службе свердловского СКР сообщали, что виновным за совершение этого преступления грозит до шести лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский СКР задержал директора физкультурно-оздоровительного центра «Факел» Вадима Воробьева после ЧП с 11-летним футболистом, на которого упали ворота. Ему избрана мера пресечения, сообщил источник URA.RU. «Руководитель допрошен и помещен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — объяснил собеседник агентства. Ранее Воробьев объяснял URA.RU, что ворота упали на мальчика не во время тренировки — у ребят начались каникулы, и они пришли играть в футбол. Школьник стоял вратарем, пытался отбить мяч, подпрыгнул и повис на перекладине. Ворота рухнули на голову ребенка, он получил серьезные черепно-мозговые травмы. 26 марта маленького спортсмена прооперировали. Его мама благодарила бригаду и водителя скорой, которые быстро домчали с места ЧП до детской девятой больницы. В пресс-службе свердловского СКР сообщали, что виновным за совершение этого преступления грозит до шести лет лишения свободы.