В Екатеринбурге задержан директор спортцентра, где ворота упали на ребенка

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Футбольное поле у ФОК "Факел", где ворота упали на голову мальчика. Екатеринбург, воробьев вадим
Вадим Воробьев под подпиской о невыезде Фото:

Свердловский СКР задержал директора физкультурно-оздоровительного центра «Факел» Вадима Воробьева после ЧП с 11-летним футболистом, на которого упали ворота. Ему избрана мера пресечения, сообщил источник URA.RU.

«Руководитель допрошен и помещен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — объяснил собеседник агентства.

Ранее Воробьев объяснял URA.RU, что ворота упали на мальчика не во время тренировки — у ребят начались каникулы, и они пришли играть в футбол. Школьник стоял вратарем, пытался отбить мяч, подпрыгнул и повис на перекладине. Ворота рухнули на голову ребенка, он получил серьезные черепно-мозговые травмы.

26 марта маленького спортсмена прооперировали. Его мама благодарила бригаду и водителя скорой, которые быстро домчали с места ЧП до детской девятой больницы. В пресс-службе свердловского СКР сообщали, что виновным за совершение этого преступления грозит до шести лет лишения свободы.

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Свердловский СКР задержал директора физкультурно-оздоровительного центра «Факел» Вадима Воробьева после ЧП с 11-летним футболистом, на которого упали ворота. Ему избрана мера пресечения, сообщил источник URA.RU. «Руководитель допрошен и помещен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — объяснил собеседник агентства. Ранее Воробьев объяснял URA.RU, что ворота упали на мальчика не во время тренировки — у ребят начались каникулы, и они пришли играть в футбол. Школьник стоял вратарем, пытался отбить мяч, подпрыгнул и повис на перекладине. Ворота рухнули на голову ребенка, он получил серьезные черепно-мозговые травмы. 26 марта маленького спортсмена прооперировали. Его мама благодарила бригаду и водителя скорой, которые быстро домчали с места ЧП до детской девятой больницы. В пресс-службе свердловского СКР сообщали, что виновным за совершение этого преступления грозит до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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