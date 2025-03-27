Предложение о повышении налогов для мигрантов поддержала ЛДПР в ЯНАО

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Инициативу поддержали члены ЛДПР на Ямале
Инициативу поддержали члены ЛДПР на Ямале Фото:

Предложение депутатов фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким о повышении НДФЛ на 30% для мигрантов поддержала ямальская ячейка партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения.

«Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс РФ позволят пополнить бюджет дополнительными доходами, которые могут быть направлены среди прочего на развитие регионов и поддержку семей с детьми», — сообщил координатор реготделения ЛДПР Андрей Кузнецов. Партия предлагает распространить общее правило применения налоговой ставки в 30% и на работающих по патенту иностранцев.

По мнению партии, мигранты должны оставлять в России больше средств в виде налогов. Для иностранных работников, владеющих патентом, налоговая ставка определяется по прогрессивной шкале. Величина налога изменяется от 13% до 22% в зависимости от уровня их дохода, что значительно ниже той, которая применяется к остальным мигрантам.

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Предложение депутатов фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким о повышении НДФЛ на 30% для мигрантов поддержала ямальская ячейка партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения. «Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс РФ позволят пополнить бюджет дополнительными доходами, которые могут быть направлены среди прочего на развитие регионов и поддержку семей с детьми», — сообщил координатор реготделения ЛДПР Андрей Кузнецов. Партия предлагает распространить общее правило применения налоговой ставки в 30% и на работающих по патенту иностранцев. По мнению партии, мигранты должны оставлять в России больше средств в виде налогов. Для иностранных работников, владеющих патентом, налоговая ставка определяется по прогрессивной шкале. Величина налога изменяется от 13% до 22% в зависимости от уровня их дохода, что значительно ниже той, которая применяется к остальным мигрантам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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