Компания, где работает экс-мэр Кургана Ситникова, резко увеличила выручку

У «Курганфармации» выросла выручка на 171 млн рублей

08 апреля 2024 в 06:42 Размер текста - 17 +

Курганская сеть аптек увеличила выручку и прибыль Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Компания «Курганфармация», где работает заместителем директора бывшая глава Кургана Елена Ситникова, увеличила выручку на десятки миллионов рублей за 2023 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации. «Чистая выручка АО „Курганфармация“ за 2022 год: 2 378 852 000 рублей. Выручка компании за 2023 год составила 2 549 947 000 рублей. Выручка увеличилась на 171 000 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. За 2023 год чистая прибыль акционерного общества также выросла на 7,4 млн рублей по сравнению с предыдущим годом, отмечается в СБИС. «Курганфармация» является лидером в регионе по продаже лекарств через свою аптечную сеть. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АО «Курганфармация» по теме публикации. Ответ ожидается. Учредителем акционерного общества является Курганская область в лице регионального департамента имущественных и земельных отношений. В состав предприятия входят 39 филиалов, в том числе две аптеки, занимающиеся изготовлением лекарственных средств, более 80 аптечных пунктов, оптовый фармацевтический склад, филиал «Оптика»», санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща». Власти уже пытались продать 49% акций прибыльного предприятия с выручкой, превышающей 2,5 млрд рублей в год, но покупателя пока не нашли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Курганфармация», где работает заместителем директора бывшая глава Кургана Елена Ситникова, увеличила выручку на десятки миллионов рублей за 2023 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации. «Чистая выручка АО „Курганфармация“ за 2022 год: 2 378 852 000 рублей. Выручка компании за 2023 год составила 2 549 947 000 рублей. Выручка увеличилась на 171 000 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. За 2023 год чистая прибыль акционерного общества также выросла на 7,4 млн рублей по сравнению с предыдущим годом, отмечается в СБИС. «Курганфармация» является лидером в регионе по продаже лекарств через свою аптечную сеть. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АО «Курганфармация» по теме публикации. Ответ ожидается. Учредителем акционерного общества является Курганская область в лице регионального департамента имущественных и земельных отношений. В состав предприятия входят 39 филиалов, в том числе две аптеки, занимающиеся изготовлением лекарственных средств, более 80 аптечных пунктов, оптовый фармацевтический склад, филиал «Оптика»», санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща». Власти уже пытались продать 49% акций прибыльного предприятия с выручкой, превышающей 2,5 млрд рублей в год, но покупателя пока не нашли.