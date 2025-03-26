Жители Челябинска отложили поездки на шиномонтаж

Владельцы автомобилей в Челябинске не торопятся поменять зимнюю резину на летнюю. Ажиотажа в шиномонтажных мастерских не зафиксировано, и пока записаться можно на любое удобное время, передает корреспондент URA.RU.
«В компании „Колеса даром“ на Братьев Кашириных сегодня есть три свободных получасовых слота для записи. Пятница и суббота уже расписаны, а с воскресенья можно выбирать удобный день и время. Меньше всего заняты ранние утренние часы и поздний вечер», — указано на сайте компании. В трех других пунктах шиномонтажа также есть свободное время для записи на ближайшие дни.
Шинники компании «Рулевой» работают с 10 до 18 без получасовых интервалов, и запись у них более плотная. В любом случае в ближайшие дни во всех четырех пунктах шиномонтажа еще есть минимум 3-5 мест для замены резины.
В «Цефее» на Копейском шоссе записаться прямо на сегодня пока можно на любое время с 14:00, в двух шиномонтажках в Копейске также еще есть по 6-8 мест. В семи челябинских шиномонтажках запись плотнее, но все равно есть возможность заменить шины. В ближайшие три дня шиномонтажки также заняты лишь частично.
Осенью 2024 года запись в большинство шиномонтажек была закрыта для записи на несколько недель вперед из-за ажиотажного спроса на услугу. После прогноза погоды о грядущих снегопадах автомобилисты массово поехали на шинки, чтобы оперативно сменить колеса на зимние. Пока в Челябинске сохраняются отрицательные ночные температуры и вероятность снегопадов, поэтому многие не торопятся менять зимние колеса. В Челябинске к весне стоимость услуг на шиномонтаж выросла в среднем на 15-20%, переобуть R14 сейчас стоит порядка 2000 рублей.
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