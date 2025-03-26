26 марта 2025

Жители Челябинска отложили поездки на шиномонтаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Шиномонтажки Челябинска не отмечают наплыва клиентов
Шиномонтажки Челябинска не отмечают наплыва клиентов Фото:

Владельцы автомобилей в Челябинске не торопятся поменять зимнюю резину на летнюю. Ажиотажа в шиномонтажных мастерских не зафиксировано, и пока записаться можно на любое удобное время, передает корреспондент URA.RU.

«В компании „Колеса даром“ на Братьев Кашириных сегодня есть три свободных получасовых слота для записи. Пятница и суббота уже расписаны, а с воскресенья можно выбирать удобный день и время. Меньше всего заняты ранние утренние часы и поздний вечер», — указано на сайте компании. В трех других пунктах шиномонтажа также есть свободное время для записи на ближайшие дни.

Шинники компании «Рулевой» работают с 10 до 18 без получасовых интервалов, и запись у них более плотная. В любом случае в ближайшие дни во всех четырех пунктах шиномонтажа еще есть минимум 3-5 мест для замены резины.

В «Цефее» на Копейском шоссе записаться прямо на сегодня пока можно на любое время с 14:00, в двух шиномонтажках в Копейске также еще есть по 6-8 мест. В семи челябинских шиномонтажках запись плотнее, но все равно есть возможность заменить шины. В ближайшие три дня шиномонтажки также заняты лишь частично.

Осенью 2024 года запись в большинство шиномонтажек была закрыта для записи на несколько недель вперед из-за ажиотажного спроса на услугу. После прогноза погоды о грядущих снегопадах автомобилисты массово поехали на шинки, чтобы оперативно сменить колеса на зимние. Пока в Челябинске сохраняются отрицательные ночные температуры и вероятность снегопадов, поэтому многие не торопятся менять зимние колеса. В Челябинске к весне стоимость услуг на шиномонтаж выросла в среднем на 15-20%, переобуть R14 сейчас стоит порядка 2000 рублей.

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Владельцы автомобилей в Челябинске не торопятся поменять зимнюю резину на летнюю. Ажиотажа в шиномонтажных мастерских не зафиксировано, и пока записаться можно на любое удобное время, передает корреспондент URA.RU. «В компании „Колеса даром“ на Братьев Кашириных сегодня есть три свободных получасовых слота для записи. Пятница и суббота уже расписаны, а с воскресенья можно выбирать удобный день и время. Меньше всего заняты ранние утренние часы и поздний вечер», — указано на сайте компании. В трех других пунктах шиномонтажа также есть свободное время для записи на ближайшие дни. Шинники компании «Рулевой» работают с 10 до 18 без получасовых интервалов, и запись у них более плотная. В любом случае в ближайшие дни во всех четырех пунктах шиномонтажа еще есть минимум 3-5 мест для замены резины. В «Цефее» на Копейском шоссе записаться прямо на сегодня пока можно на любое время с 14:00, в двух шиномонтажках в Копейске также еще есть по 6-8 мест. В семи челябинских шиномонтажках запись плотнее, но все равно есть возможность заменить шины. В ближайшие три дня шиномонтажки также заняты лишь частично. Осенью 2024 года запись в большинство шиномонтажек была закрыта для записи на несколько недель вперед из-за ажиотажного спроса на услугу. После прогноза погоды о грядущих снегопадах автомобилисты массово поехали на шинки, чтобы оперативно сменить колеса на зимние. Пока в Челябинске сохраняются отрицательные ночные температуры и вероятность снегопадов, поэтому многие не торопятся менять зимние колеса. В Челябинске к весне стоимость услуг на шиномонтаж выросла в среднем на 15-20%, переобуть R14 сейчас стоит порядка 2000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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